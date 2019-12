CALENDAR ORTODOX 19 DECEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

CALENDAR ORTODOX 19 DECEMBRIE. Din Sinaxar aflam ca vietuia in pacate trupesti cu stapana sa si era betiv. Nu spre defaimare se spune aceasta, ci pentru a ne descoperi cum pacatosul devine mucenic al lui Hristos. Intr-una din zile, Aglaia i-a zis lui Bonifatie: "Mergi in Rasarit, unde marturisesc Sfintii, ca sa-mi aduci moaste de Mucenici, pentru a le avea ajutor si de sufleteasca mantuire." Ajuns in fata dregatorului, Bonifatie a marturisit ca este crestin.

Pentru aceasta marturisire, a fost spanzurat cu capul in jos, impuns cu trestii ascutite pe sub unghii, i s-a dat plumb topit pe gura, a fost bagat cu capul in jos intr-o caldare plina de smoala ce fierbea, dar din toate a iesit nevatamat.

Atunci dregatorul a poruncit sa i se taie capul. Iar Sfantul, dupa ce s-a rugat, si-a plecat capul si a fost taiat. Trupul sau a fost rascumparat cu multi bani de Aglaia si a fost inmormantat in apropiere de Roma. Mai tarziu, Aglaia va zidi o biserica mare in numele lui Bonifatie, chiar in mijlocul Romei, in care a mutat moastele acestuia.

Troparul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul 4

Mucenicul tău. Doamne, Bonifatie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Jertfă fără de prihană te-ai adus pe tine de voie, Celui rân­duit a Se naşte din Fecioara pentru tine, Sfinte purtătorule de cunună, Înţelepte Bonifatie.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Ilie, Prov si Ares;

- Sfintilor Mucenici Timotei si Polieuct;

- Sfintilor Eutihie si Tesalonica si a celor impreuna cu ei, 200 de barbati si 70 de femei;

- Sfantului Ierarh Grighentie;

- Sfantului Mucenic Trifon;

- Sfintei Cuvioasei Aglaia.