CALENDAR ORTODOX 21 iunie 2018. Mulți români își serbează onomastica. Tu știi cui să-i spui La Mulți Ani?

sursa foto: crestinortodox.ro

Pe data de 21 iunie este o sărbătoare importantă în calendar pentru credincioși. Biserica Ortodoxă prăznuiește un mare sfânt, al cărui nume este purtut de o mulțime de români. Este vorba despre Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia.

Mulți bărbați poartă numele de Iulian și nici măcar nu știau că onomastica lor este sărbătorită în această zi.

Sfantul Mucenic Iulian s-a nascut intr-o familie de nobili. A trait in Tarsul Ciliciei in vremea lui Diocletian, potrivit crestinortodox.ro.

Sfantul Mucenic Iulian cand a primit moartea muceniceasca era in varsta de 18 ani. Persecutorii l-au torturat timp de un an incercand sa-l faca sa se lepede de credinta in Hristos. Acestia au arestat-o pe mama lui Iulian, silind-o sa-si convinga fiul sa se lepede de Hristos, dar ea l-a sfatuit sa mearga la moarte cu multumire, cu nadejde si cu bucurie. Sfantul Mucenic Iulian a fost legat intr-un sac, plin cu serpi veninosi, pe care l-au aruncat in mare.