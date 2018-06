CALENDAR ORTODOX 26 iunie 2018. Mulți români își serbează astăzi onomastica. Tu știi cui să-i spui La Mulți Ani?

sursa foto: doxologia.ro

Pe data de 26 iunie este o sărbătoare importantă în calendar pentru credincioși. Biserica Ortodoxă prăznuiește un mare sfânt, al cărui nume este purtat de o mulțime de români. Este vorba despre Sfantul Cuvios David.

Sfantul Cuvios David s-a nascut in Tesalonic si a trait in secolul al VI lea. Sfantul Cuvios David s-a calugarit de tanar in Manastirea "Sfintilor Mucenici Teodor si Mercurie”. Dupa un timp si-a facut din creanga unui migdal loc de pustnicie. Aici va indura ploile, zapezile, caldura si alte stramtorari cu multa rabdare timp de trei ani, pana cand ingerul Domnului ii va cere sa se nevoiasca intr-o chilie. Pentru viata sa curata a primit darul de izgoni pe diavoli si de a vindeca pe bolnavi.

Mai mult, pe crestinortodox.ro.