Cele mai puternice rugăciuni de mulțumire. Cuvintele pentru Dumnezeu de care uităm, deși ar trebui rostite zilnic

Pixabay

Fiecare om cunoaste puterea rugaciunii. Nu e om care sa nu se fi rugat macar o data. E cele mai multe ori, insa, uitam sa rostim si o rugaciune de multumire pentru tot ce am primit de la Dumnezeu.

Rugaciune de multumire. Cele mai puternice rugaciuni de multumire. Spune-le zilnic!

Rugaciune de multumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toata milosti­vi­rea si indurarea, Care ai ne­­masurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oa­meni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie mul­tumire pentru binefa­cerile de care m-ai invrednicit pe mine, nevrednicul robul Tau.

Te sla­vesc, Te laud si Te cant ca pe un Domn, Stapan si Facator de bine. Si iarasi cazand inaintea Ta, Iti multu­mesc si cu smerenie ma rog nemasu­ratei si negraitei Tale milostiviri ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu. Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste. Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multu­mire sa-Ti aduc si sa graiesc si sa cant cele preabune Ta­talui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.

Amin!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.