HOROSCOP de la Arhangheli pentru săptămâna 12-18 august 2019. Gemenii trebuie să facă un pas înapoi

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 12-18 august 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

VIATA IN ECHILIBRU

Arhanghelul Christiel : “Te ajutam sa iti recapeti echilibrul in viata ta si sa fii in balanta ca sa poti functiona cel mai bine !”

Mesaj suplimentar :

Fa-ti timp sa iti aduci echilibru in viata ta si sa elimini dezechilibrele. Incerci sa fii peste tot in acelasi timp si te vei simti desincronizat din acest motiv. A-ti lua timp pentru tine este un pas important dar totodata si a-ti echilibra munca este vital pentru viata ta personala. Cand iti incetinesti ritmul si creezi un program organizat, te vei simti ca si cum ai mai mult timp. Ingeri stiu cat de ocupat esti si ca vrei sa faci cat de mult poti. Ei sunt aici sa te ghideze sa iti echilibrezi traiul pentru ca ei stiu cat de obosit te simti cand incerci sa completezi toate sarcinile pe care le-ai luat asupra ta. Este important pentru tine sa stii ce inseamna echilibrul si cat poti face fara sa te suprasurmenezi. Ai abilitatea sa iti echilibrezi viata, casa, familia si viata sociala ca sa te simti puternic, sanatos si imputernicit.

Lucrul cu Arhanghelul Christiel :

Arhanghelul Christiel este un Arhanghel al pacii, iubirii, echilibrului, al constiintei divine feminine. Christiel te ajuta sa ramai in constiinta crestina, sa iti ridici vibratiile si sa-ti extinzi starea de veghe in lumina constiintei. Christiel aduce lumina sa dintr-o dimensiune inalta pentru a lumina prezenta oamenilor pe pamant.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

MIRACOLUL NATURII ITI FACE BINE

Arhanghelul Haniel : “Te ajutam sa te reconectezi la esenta ta divina prin natura si prin aer proaspat.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii te incurajeaza sa te iei si sa te scoti afara si sa te conectezi cu miracolul naturii. Un miracol este o schimbare de perceptie si ingerii pot vedea ca sunt multe ganduri in mintea ta care te fac sa te simti confuz sau poate chiar nesitur cu privire la ce ar trebui sa faci. Ia-ti timp sa te duci in exterior si sa te conectezi cu Mama Natura, sa respiri aer proaspat in plamani si sa te deconectezi de orice se intampla in casa ta, in relatiile tale sau in munca ta. Cand mergi si te conectezi cu natura, te deschizi la ghidarea divina de la divinitate. Indiferent de vreme, exista o putere uluitoare in conexiunea cu natura, sunetele, mirosurile si energiile ei vii. Mergi si circula, vorbeste cu ingerii si bucura-te de puterea si frumusetea plantelor, a peisajelor, a parcurilor. Mereu sunt ingeri in jurul tau cand mergi si respiri profund. Ei te ajuta sa te bucuri de lucrurile simple ale vietii si te incurajeaza sa te deconectezi de la drama triviala care nu iti serveste la nimic.

Lucrul cu Arhanghelul Haniel :

Numele lui inseamna “Gloria lui Dumnezeu”

Arhanghelul Haniel are trasaturi feminine si este asociat planetei Venus si Lunii. Adesea, se spune ca l-a insotit pe Enoh la Ceruri.

Arhanghelul gingasiei si al bunavointei, Arhanghelul Haniel ajuta la descoperirea secretelor pierdute ale remediilor naturale, potiunilor, pietrelor si cristalelor.

Haniel te ajuta sa iti onorezi ciclurile naturale, dispozitiile si ritmurile. Ea te asista in a imbratisa toate aspectele tale, inclusiv punctele forte sau umbrele. Cheama pe Haniel cand te simti nesigur sau rau in privinta ta. Ea te va ajuta sa te apreciezi si sa vezi cat de frumos/frumoasa pot fi.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

FA UN PAS IN SPATE

Arhanghelul Jofiel : “Te ajutam sa faci un pas in spate din fata a ceea ce nu iti serveste.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii te ghideaza sa faci un pas in spate din fata oricaror energii aspre sau situatii grele si stresante din viata ta la acest moment. Esti incurajat sa iti reamintesti ca esti o fiinta sensibila si ca aduni energiile joase daca esti in preajma lor prea mult timp. Daca simti ca sunt anumiti oameni, locuri sau situatii in lumea ta care nu rezoneaza cu unde esti acum, fa un pas inapoi din fata lor. Daca sari intr-un nou proiect acum, esti incurajat sa faci un pas in spate si sa gandesti efectele pe care le va avea asupra vietii tale. Ingerii te incurajeaza sa o lasi mai usor si sa reprivesti situatia cu inima inainte de a merge mai departe. Permite lucrurilor sa se dezvolte natural si fara forta. Totul se va intampla la momentul potrivit.

Lucrul cu Arhanghelul Jofiel :

Numele lui inseamna “Frumusetea lui Dumnezeu”.

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Aura lui Jofiel este un roz trandafiriu ce semnifica natura sa frumoasa si iubitoare. Cristalele roz inchis sunt asociate cu energia lui Jofiel. Oricand te afli in redecorari, reamenajari sau curatenii, cheama pe Jofiel sa te ajute. Este ca si cum ai avea propriul decorator spiritual de interior si consultant feng shui.

