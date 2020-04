Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 aprilie. Berbecii descoperă adevărul, Leii avansează

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DESCOPERA ADEVARUL TAU, STAI IN LUMINA LUI

Asculta intelepciunea care rasare din sufletul tau chiar daca cei din jurul tau nu sunt de acord. Ai incredere in instinctele tale. Fii tu insuti, oricare ar fi situatia si raspunde dintr-un spatiu autentic personal. Fii cat se poate de sincer cu tine. Vorbeste-ti adevarul tau. Traieste conform adevarului tau. Mergi conform a ceea ce rostesti. Asculta-ti ghidarea interioara si urmeaz-o. Tu radiezi energia adevarului ca altii sa isi gaseasca si ei adevarul lor.

MESAJ SUPLIMENTAR: Daca esti fata in fata cu o decizie de luat si mintea iti spune una iar inima alta, urmeaza indicatia inimii si vei fi pe calea buna. Daca simti instinctul sa vorbesti cu cineva anume sau sa mergi intr-o anumita directie, nu ezita, urmeaza aceasta ghidare. In calatoria ta, altii iti pot indica ce cale sa urmezi si de ce. Tu le poti asculta sfaturile, totusi daca inima ta iti spune o alta cale, urmeaz-o pe aceea. Exista un loc in tine care mereu stie adevarul. Stai in liniste ca sa afli acest adevar. Daca exista o zona a vietii tale in care nu esti autentic sau unde nu esti in integritate cu valorile tale, acum e timpul sa faci schimbari.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa imi sustin adevarul si sa il urmez. Iti multumesc!

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ALEGE-TI CALEA: TOTUL ESTE POSIBIL

Noi oportunitati se afla in fata ta si tu ai puterea sa alegi. In alegerea ta se afla toata libertatea ta. Nu permite restrictiilor si limitarilor plasate de asteptarile tale sau de altii sa te abata de la calea ta. Fii curajos, fii cutezator. Da la o parte convenientele. Danseaza. Razi. Exploreaza. Mergi dincolo de comportamentul previzibil. Spune da vietii. Sustine-i si pe altii sa paseasca in libertatea lor.

MESAJ SUPLIMENTAR: Alege ca viata ta sa se deruleze in termenii tai. Mergi dincolo de acele situatii pe care le poti depasi. Uneori, ca sa fie liber, un calator divin aflat pe Calea sa are nevoie sa continue sa mearga dupa ce a lasat jos tot ce il ingreuneaza. Sunt vremuri in care ai de trait o viata obisnuita dar sunt si vremuri in care esti chemat sa iti ridici aripile si sa traiesti extraordinar. Nu esti pe aceasta planeta ca sa implinesti asteptarile altora si sa uiti de tine. Nu accepta neconditionat regulile altora sau cele pe care singur ti le-ai pus pe umeri. Alege cai care duc la o libertatea mai mare si la fericire.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea pe care mi-o dai zi de zi ca sa am claritatea de a-mi alege calea care aduce cea mai mare implinire, bucurie si satisfactie.

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI INCREDERE CA EXISTA UN PLAN DIVIN

Chiar daca viata ta are zone aride si pare ca un desert, sa stii ca dincolo de suprafata exista transformari benefice in curs pentru tine, pentru binele tau cel mai inalt. Ai incredere ca esti ghidat, chiar si cand nu ti se pare asta. Exista ghizi spirituali, aliati divini si ingeri nenumarati care te inconjoara. Asculta-ti inima. Actioneaza dupa instinctul tau. Ai credinta ca mesajele ce ti se dau sunt pentru binele tau cel mai mare. Revino la baza. Ai incredere in ce simti.

MESAJ SUPLIMENTAR: O cale care arata ca un desert pare ca o pierdere de timp; totusi, din aceasta stare ies la iveala multe intuitii si inspiratii. Inca din vremuri stravechi, vizionarii se retrageau in desert ca sa se conecteze mai adanc cu spiritul. Daca in trecut ai urmat o cale pe baza instinctului tau dar ulterior ai considerat ca a fost o greseala, sa nu iti pierzi increderea in instinct si sa continui sa il asculti. Deseori ce gandim noi ca a fost o greseala este de fapt cel mai bun lucru ce se putea intampla la acel moment si corespunde perfect unui plan divin in care tu si altii sunteti implicati. Deschide-ti intuitia mai mult ca sa primesti mesajele ghizilor tai. Ai incredere in Cale.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa ma mentin pe calea divina harazita mie, pentru binele meu cel mai inalt. Iti multumesc cu iubire!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.