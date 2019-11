HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 2 noiembrie. Taurii au lumină vindecătoare, Gemenii se implică în activități artistice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 2 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

LUMINA SI IUBIRE: Scopul tau divin este sa aduci lumina vindecatoare divina si iubire in aceasta lume.

Tu esti un canal pentru iubirea pura a lui Dumnezeu si tu poti aduce energie vindecatoare prin rugaciunile tale, vizualizarile tale si intentiile tale pozitive. Aceasta este parte din misiunea ta pe acest pamant. Desi ti se poate parea ceva nonspecific, esti asigurat de Arhanghelul Mihail ca rugaciunile ti s-au raspuns, ca ai fost mereu ajutat si vei fi in moduri semnificative si specifice. Tu ancorezi lumina si iubire divina pe pamant, ceea ce contribuie ca acest loc sa fie mai sigur, stabil si protejat. Continua sa fii asa cum esti tu, pentru ca este necesar si valoros.

Poti canaliza acest scop si in alte moduri. De exemplu, poti fi un vindecator de succes cu abilitatile tale naturale spirituale. Indiferent ce munca faci, intotdeauna sa tii minte sa aduci alaturi de tine forta divina vindecatoare. Nu e nevoie sa fii secatuit in propria ta energie, pentru ca exista rezerve nelimitate disponibile pentru toti cei ce se conecteaza la divinitate cu aceasta intentie clara.

Acest mesaj semnifica si faptul ca poti vindeca o situatie de acum aplicand lumina si iubire asupra ei si tuturor celor implicati. Mentine ganduri si sentimente luminoase si pozitive si urmareste cum se multiplica binecuvantarile in moduri minunate si surprinzatoare.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma asiguri ca prin mine curge lumina si iubirea divina si te rog fii alaturi de mine mereu in calatoria vietii mele !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ARTISTI: Implicarea in activitati artistice este benefica pentru drumul tau si pentru toate aspectele vietii tale

Lumea ta interioara este colorata iar acest mesaj este o reamintire a faptului ca si drumul tau profesional poate sa fie la fel de colorata. Cu ochiul tau artistic, tu gravitezi in mod natural spre linii frumoase, spre obiecte deosebite. Acum ingerii iti sugereaza sa aduci aceasta pasiune pentru frumos si in viata carierei tale. Vei simti implinire in munca ce implica talentele tale artistice.

Ai primit acest mesaj pentru ca este important pentru tine sa actionezi si sa iti asculti intuitia creativa si artistica. Daca ai avea timp si bani fara limita, ce tip de munca creativa te-ar capta ? Raspunsul tau indica directia benefica pe care sa o explorezi si urmezi. De fapt, exact ea va deschide canale noi pe care sa experimentezi si suport si timp si energie creativa.

Asadar, foloseste oportunitatea sa te implici in orice artistic, fie ca e scris, pictat, desenat, creat de bijuterii manuale, un curs de arta, dans, cusut si tot asa. Orice exprimare artistica va avea efect pozitiv asupra vietii si carierei tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a permite aspectelor creative si artistice sa aiba un cuvant de spus in viata mea !

