Rugăciuni pentru sporul casei. Ce rugăciuni să spui ca să-ți meargă bine

Foto: Pixabay.com

Daca vrei sa-ti mearga bine si sa ai noroc in tot ce faci, nu uita sa rostesti cateva rugaciuni pentru sporul casei.

Rugaciuni pentru sporul casei. Rugaciune speciala

Binecuvinteaza, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, maritu-Te-ai foarte! Intru stralucire si in mare podoaba Te-ai imbracat. Cel ce Te imbraci cu lumina ca si cu o haina; Cel ce intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vanturilor;

Cel ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc; Cel ce ai intemeiat pamantul pe intarirea lui, si nu se va clatina in veacul veacului. Adancul ca o haina este imbracamintea Lui; peste munti vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tau se vor infricosa. Se suie munti si se coboara vai, in locul in care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece si nici nu se vor intoarce sa acopere pamantul.

Cel ce trimiti izvoare in vai, prin mijlocul muntilor vor trece ape; adapa-se-vor toate fiarele campului, asinii salbatici setea isi vor potoli. Peste acelea pasarile cerulul vor locui; din mijlocul stancilor vor da glas. Cel ce adapi muntii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va satura pamantul.

Cel ce rasari iarba dobitoacelor si verdeata spre slujba oamenilor; ca sa scoata paine din pamant si vinul veseleste inima omului; ca sa veseleasca fata cu untdelemn si painea inima omului o intareste. Satura-se-vor copacii campului, cedrii Libanului pe care i-ai sadit; acolo pasarile isi vor face cuib. Locasul cocostarcului in chiparosi. Muntii cei inalti adapost cerbilor, stancile scapare iepurilor.

Facut-ai luna spre vremi; soarele si-a cunoscut apusul sau.

Pus-ai intuneric si s-a facut noapte, cand vor iesi toate fiarele padurii; puii leilor mugesc ca sa apuce si sa ceara de la Dumnezeu mancarea lor. Rasarit-a soarele si s-au adunat si in culcusurile lor se vor culca. Iesi-va omul la lucrul sau si la lucrarea sa pana seara. Cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-ai facut! Umplutu-s-a pamantul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare si larga; acolo se gasesc taratoare, carora nu este numar, vietati mici si mari. Acolo corabiile umbla; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca sa se joace in ea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.