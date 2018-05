Rusalii 2018. Tradiții și obiceiuri: Ce trebuie să faci de Rusalii 2018 ca să te ferești de necazuri

Foto: Doxologia.ro

RUSALII 2018. Potrivit credintelor populare, Rusaliile sunt niste fiinte fantastice, malefice, asemanatoare ielelor, care umbla prin vazduh incepand cu ziua de Strat de Rusalii (miercuri, a 25-a zi dupa Pasti) si provoaca mult rau oamenilor: ii pocesc, ii schimonosesc si ii innebunesc pe toti cei care nu le respecta zilele, scrie sfatulparintilor.ro. De aceea, femeile nu lucrau nimic in toate miercurile care se derulau de la Stratul de Rusalii pana la Duminica Mare.

RUSALII 2018. Pentru a apara gospodaria de invazia acestor spirite, in sambata Rusaliilor oamenii obisnuiesc si astazi, in virtutea traditiei, sa arboreze la porti, in foisoare, pe ganguri sau la intrarile in case, ramuri verzi de tei.

RUSALII 2018. De asemenea, pentru a se feri de Rusalii, oamenii trebuie sa poarte asupra lor frunze de pelin, iar daca le intalnesc, sa nu le vorbeasca. Fiind zane ale apelor, de ziua lor e bine sa nu te scalzi, caci te paste inecul.

RUSALII 2018. De Rusalii, femeile de la ţară duc la biserică frunze de nuc şi apoi le pun la streaşina caselor, pentru ca nucul să le ferească familia de necazuri.