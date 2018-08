Schimbarea la Față a Domnului. Citește acest acatist în această zi pentru îndeplinirea tuturor dorințelor

Foto: Calendarul Ortodox

Schimbarea la Față a Domnului. In fiecare an, la 6 august, romanii sarbatoresc un praznic important pentru credinta ortodoxa: Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, unul dintre cele 12 praznice imparatesti.

Schimbarea la Față a Domnului. Se spune despre aceasta zi ca este hotar pentru vara si este privita ca inceputul toamnei. Sarbatoarea mai poarta numele de Obrejenie, denumire slava care inseamna transformare, schimbare.



Schimbarea la Față a Domnului. In aceasta zi se citeste Acatistul Schimbarii la Fata a lui Iisus Hristos.

Schimbarea la Față a Domnului. Troparul Schimbarii la Fata a Domnului nostru Iisus Hristos, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-ai la Fata in munte, Hristoase Dumnezeule, aratandu-le ucenicilor Tai slava Ta, pe cat li se putea. Straluceste si noua, pacatosilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Datatorule de lumina, slava Tie.

Schimbarea la Față a Domnului. Acatistul Schimbarii la Fata. Condacul 1

Alesule Voievod si Imparat al slavei, pe Tine, Facatorul cerului si al pamantului, vazandu-Te pe muntele Taborului, schimbandu-Te la Fata intru slava, toata zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat si toti pamantenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii, aducandu-Ti pentru Schimbarea Ta la Fata inchinare de multumire, impreuna cu Petru din suflet Iti cantam: Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub acoperamantul harului Tau!

Schimbarea la Față a Domnului. Icosul 1

Ingerilor necunoscuta si oamenilor nepatrunsa a fost Dumnezeirea Ta, Datatorule de Lumina, Hristoase, cand, cu fulgerele si razele Luminii Tale neinserate, Te-ai aratat pe muntele Taborului ucenicilor Tai, care s-au inspaimantat, vazand norul stralucind luminos si glasul Tatalui auzind, au inteles taina Intruparii Tale si au cantat asa:

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel fara de moarte, lumineaza-ne pe noi cu lumina Fetei Tale.

Iisuse, Dumnezeul cel Bun si Puternic, trezeste-ne pe noi, cei ce dormim in adancul intunericului si in somnul pacatului.

Iisuse, Cel ce locuiesti intru lumina cea nepatrunsa, scoate-ne si pe noi din locul intunericului.

Iisuse, Cel ce ai umplut toata lumea cu slava Ta, salasluieste-ne si pe noi in lacasurile raiului.

Iisuse, Lumina lumii, slobozeste-ne din mana celui viclean pe noi, cei ce stam in intuneric.

Iisuse, Soarele Dreptatii, imbraca-ne in vesmantul adevarului si al dreptatii pe noi, cei ce dormim in umbra mortii.

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub acoperamantul harului Tau!

Schimbarea la Față a Domnului. Acatistul Schimbarii la Fata. Condacul al 2-lea

Vazand, Iubitorule de oameni, Doamne, ca ucenicii Tai nu sunt inca luminati si nu pricep ca Tu trebuie sa mergi la Ierusalim si acolo sa patimesti multe si sa fii omorat, ai inceput de atunci sa le spui ca toate acestea trebuie sa le rabzi de bunavoie pentru mantuirea noastra. Totusi, ei neputand intelege daca sunt de la Dumnezeu sau de la om, dupa sase zile ai luat cu Tine pe Petru, pe Iacob si pe Ioan si i-ai dus pe muntele Taborului, ca sa le arati, inainte de Cruce, slava Ta dumnezeiasca, ca si in timpul patimirilor Tale sa-Ti cante: Aliluia!

Schimbarea la Față a Domnului. Icosul al 2-lea

Intelesul cel greu de patruns al patimirii Tale celei de bunavoie neputand sa-l inteleaga ucenicii Tai, Doamne, mai inainte de crucea Ta, ai dus pe trei dintre ucenicii Tai intr-un munte inalt, ca sa vada minunea infricosatei Tale Schimbari la Fata si dumnezeiasca Ta slava, cea pururea fiitoare, ca atunci cand Te vor vedea rastignit sa inteleaga ca patimirea Ta este de bunavoie si sa-Ti cante asa:

Iisuse, Care de jos ai urcat pe un munte inalt, urca-ne si pe noi intru cele de sus, ca sa cautam desfatarea intru cele inalte.

Iisuse, Care ai indepartat pe Petru si pe fiii lui Zevedeu de multimea grijilor lumesti, indeparteaza si mintea noastra de lucrurile pamantesti, ca sa invatam a ne feri de patimile cele josnice.

Iisuse, Care cu multa truda ai dus pe prietenii Tai la o inaltime preafrumoasa, invata-ne si pe noi ca prin sudoare si multa truda sa ne nevoim in toate zilele.

Iisuse, Care ai aratat ucenicilor, in tacerea rugaciunii, Schimbarea Ta la Fata, invredniceste-ne acum si pe noi, credinciosii Tai, sa ne luminam cu dulceata cuvintelor Tale.

Iisuse, Care ai aratat trei martori ai slavei Tale in linistea Taborului, da-ne si noua, celor tacuti si goi, sa cugetam totdeauna la slava Ta.

Iisuse, Care pentru numele Tau s-a veselit Taborul si Ermonul, da-ne si noua, ca prin chemarea preadulcelui Tau nume, sa savarsim urcare la cele inalte.

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub acoperamantul harului Tau!

