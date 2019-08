SCHIMBAREA LA FAȚĂ. De ce nu e bine să te cerți astăzi. Tradiții și obiceiuri de Schimbarea la față

foto: Creștin Ortodox

SCHIMBAREA LA FAȚĂ. In fiecare zi de 6 august, romanii sarbatoresc un praznic important pentru credinta ortodoxa: Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, unul dintre cele 12 praznice imparatesti.

Se spune despre aceasta zi ca este hotar pentru vara si este privita ca inceputul toamnei. Sarbatoarea mai poarta numele de Obrejenie, denumire slava care inseamna transformare, schimbare.

SCHIMBAREA LA FAȚĂ In popor, se spune ca cine nu respecta aceasta sarbatoare se vor ursca si vor fi galbeni precum florile care incep de-acum sa paleasca. Cine spala haine va fi napadit de plosnite si paduchi. Daca fetele spala haine in aceasta zi nu le va mai creste parul, asa cum nu va mai creste iarba in lunile urmatoare.

SCHIMBAREA LA FAȚĂ Se mai spune ca daca dimineata nu-ti vezi umbra capului la rasaritul soarelui, nu vei mai apuca sfarsitul anului.

SCHIMBAREA LA FAȚĂ Se zice ca daca te certi in aceasta zi, tot in cearta o vei tine pana la finele anului. De asemenea, se crede ca daca te rogi in aceasta zi sa scapi de un obicei daunator (betie, fumat, preacurvie etc.), sigur vei avea leac.

Gravidele care praznuiesc aceasta zi cum se cuvine vor avea o nastere usoara si vor avea copii sanatosi.

