SF. ANDREI. Acatistul Sfântului Andrei. Citește-l în această zi! Face minuni

SF. ANDREI. In fiecare an, la 30 noiembrie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei. In aceasta zi, este bine sa citesti Acatistul Sfantului Andrei. Se spune ca aceasta rugaciune puternica alunga relele si te ajuta sa ai spor in casa. Daca il vei rosti cu credinta te va proteja de necazuri si iti va apara casa de primejdii.

SF. ANDREI. Acatistul Sfantului Andrei. Troparul Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, glasul al 4-lea. Cel ce ai fost dintre Apostoli mai intai-chemat si lui Petru frate adevarat, Stapanului tuturor, Andrei, roaga-te, pace lumii sa daruiasca si sufletelor noastre mare mila.

SF. ANDREI. Acatistul Sfantului Andrei. Condacul 1

Pe ucenicul cel intai chemat si urmatorul Patimirilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, sa-l laudam credinciosii, ca pe cel ce pe pagani din inselaciune i-a intors la botez. Pentru aceasta ii cantam: Bucura-te, Sfinte Andrei, Apostole!

SF. ANDREI. Icosul 1

Sufletul meu cel tulburat de ganduri si de cuvinte rele curateste-l cu dumnezeiescul tau dar, care s-a salasluit intru tine, propovaduitorul lui Hristos Andrei, ca, fiind curat, cantare vrednica sa izvorasca asa:

Bucura-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;

Bucura-te, ca mai intai ai avut pe Sfantul Ioan Botezatorul ca dascal;

Bucura-te, ca din ceata ucenicilor de Mantuitorul mai intai ai fost chemat la darul apostolesc;

Bucura-te, ca te-ai facut cu multa credinta ucenic al lui Hristos;

Bucura-te, ca si pe fratele tau Petru l-ai adus la Hristos;

Bucura-te, ca impreuna cu toti apostolii ai urmat Domnului;

Bucura-te, ca esti dintre cei dintai apostoli ai lui Hristos;

Bucura-te, ca ai pastrat dragoste incuviintata catre Domnul;

Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, prin multe tari L-ai propovaduit Dumnezeu datator de viata;

Bucura-te, ca propovaduind la pagani credinta cea in Iisus Hristos, multe necazuri ai rabdat;

Bucura-te, ca ai fost batut cu lemne si cu pietre;

Bucura-te, ca salbaticii aceia te muscau;

Bucura-te, Sfinte Andrei, Apostole!

