Sf. Mihail și Gavril. Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail. Este foarte puternic!

Sf. Mihail și Gavril. In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri ci calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Afla mai multe despre traditiile si obiceiurile acestei sarbatori aici.

Sf. Mihail și Gavril. Acatistul Sfantului Arhanghel Mihail – Troparul, glasul al 4-lea

Mai-mare voievodule al ostilor ceresti, Mihaile, rugamu-te pe tine noi, nevrednicii, ca sa ne acoperi pe noi cu rugaciunile tale si cu acoperamantul aripilor maririi tale celei netrupesti. Pazeste-ne pe noi cei ce cadem cu deadinsul si strigam: Mantuieste-ne pe noi din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Sf. Mihail și Gavril. Condac 1:

Alesule Voievod al Puterilor ceresti si aparator al neamului omenesc, aceasta cantare de multumire aducem tie noi, cei izbaviti prin tine din necazuri; ci tu, ca unul care stai inaintea Scaunului Imparatului Slavei, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile, ca laudandu-te sa strigam tie, cu credinta si cu dragoste: Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Sf. Mihail și Gavril. Icos 1:

Cu limbi ingeresti s-ar cadea sa te laudam, Mihaile, dupa cuviinta datorata intai-statatorului cetelor ingeresti cu chip de foc; dar pana cand vom deprinde, inteleptiti de tine, grairea celor netrupesti, auzi din guri multumitoare – desi omenesti – unele ca acestea:

Bucura-te, stea straluminatoare a lumii ceresti;

Bucura-te, faclie cu stralucire de aur a adevarului si a dreptatii;

Bucura-te, care primesti razele luminii de taina;

Bucura-te, Voievoade al ingerilor celor fara de numar;

Bucura-te, in care se descopera cel mai limpede slava dreptei Ziditorului;

Bucura-te, prin care salta soboarele fapturilor netrupesti;

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

