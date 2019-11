Sf. Mihail și Gavril. Rugăciune puternică pentru Arhanghelul Mihail. Spune-o și vei fi ocrotit de toate relele

Foto: Doxologia.ro

Sf. Mihail și Gavril. Arhaghelul Mihail este unul dintre cei mai puternici ingeri. El este aparatorul credintei si este mentionat in multe texte biblice. Daca vrei sa stii cand sa-l chemi pe Arhanghelul Mihail in ajutor, citeste in continuare. Vei afla si o rugaciune puternica pentru Arhanghelul Mihail pentru ajutor si protective spirituala.

Sf. Mihail și Gavril. Fiecare inger si Arhanghel are “specializarea” sa. Il poti chema pe Arhanghelul Mihail in ajutor in urmatoarele situatii:

Sf. Mihail și Gavril. 1. Protectie

Arhanghelul Mihail este unul dintre cei mai puternici Arhangheli. El apara puritatea. Cand ceva pur este in pericol, el actioneaza si intervine miraculous. Arhanghelul Mihail protejeaza corpul, oamenii pe care ii iubim, proprietatea si tot ce este asociat cu ce avem noi mai pur.

Sf. Mihail și Gavril. 2. Protectie la drum

Poate ai auzit multe cazuri in care oamenii au scapat miraculous din accidente rutiere. Arhanghelul Mihail ne protejeaza cand calatorim dintr-un loc in altul. E suficient sa zici “Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma!”.

Sf. Mihail și Gavril. 3. Protejarea bunurilor

Frica este un sentiment cu care ne nastem. Este natural sa-ti fie frica. Poti scapa de frica de a-ti pierde bunurile invocandu-l pe Arhanghelul Mihail. El te va ajuta sa nu-ti pierzi sau sa-ti ratacesti bunurile. Nu trebuie decat sa-i ceri acest lucru!



Sf. Mihail și Gavril. 4. Protectie spirituala

Arhanghelul Mihail este guardian zi protector. Scutul sau apara impotriva energiilo rnegative. El are abilitatea de a te intari, de a-ti da putere si credinta. De aceea ar trebui sa crezi in el si sa-i ceri ajutorul. Dumnezeu l-a ales pe Arhanghelul Mihail sa fie pazitorul nostru, iar Dumnezeu nu greseste. Cere-i ajutorul Arhanghelului Mihail si solutiilee se vor vedea imediat.

Sf. Mihail și Gavril. Credinta puternica

Pentru a putea beneficia de ajutorul Arhanghelului Mihail nu trebuie decat sa crezi. Credinta este foarte putenica. Chiar daca pare ca rugaciunile tale nu sunt ascultate, iar rezultatele intazie sa apara, nu te demoraliza. Poate fi un test asupra credintei tale. Nu-ti pierde credinta, indiferent ce se intampla!

