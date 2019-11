SF. Nectarie. Pe 9 noiembrie, creștinii sărbătoresc pe sfântul făcător de minuni

SF. Nectarie. Pe 9 noiembrie il praznuim pe Sfantul Ierarh Nectarie de la Eghina.

SF. Nectarie. Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a nascut in anul 1846, in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol. A trecut la cele vesnice in noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind inmormantat in ctitoria sa, din insula Eghina: Manastirea Sfanta Treime. Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Nectarie in ziua de 9 noiembrie.

Printre nenumaratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfantul Nectarie a fost preaslavit si cu darul facerii de minuni. Pentru nenumaratele minuni pe care le-a facut si inca le mai face Dumnezeu, pentru rugaciunile Sfantului Nectarie, acesta din urma a fost numit „Taumaturgul”, adica „Vindecatorul”.

SF. Nectarie. Incercam toata viata sa invatam sa traim frumos, generos, plini de iubire, sa indepartam ispitele si raul de la noi. Speram ca astfel vom putea trai cat mai mult timp alaturi de cei dragi inimii noastre, sa nu plecam de pe aceasta lume cat timp avem copii mici care au nevoie de noi si cat timp simtim ca mai avem cate ceva de facut pe aceasta lume.

Cu toate aceasta, de multe ori ni se intampla sa nu intelegem nimic cu privire la „regulile” pe care trebuie sa le respectam ca sa nu se abata asupra noastra intunericul incercarilor si provocarilor. Cand totusi viata te arunca in abisul fricii, in spectrul unor boli despre care nu stii nimic, nu iti ramane decat sa ridici ochii spre Cer si sa strigi din tot adancul inimii dupa ajutor.

SF. Nectarie. Conform www.sfantulnectarie.ro, acesta este aproape singurul Sfant a carui infatisare o cunoastem ” de la propria sa persoana „, infatisare in care i se oglindeste lumina launtrica. Vederea duhovniceasca este cea care poate descoperi in persoana preasmeritului monah din Egina un mare Parinte al Bisericii, care este impodobit cu harul savarsirii minunilor.

SF. Nectarie. La sfântul nostru Parinte nimeni nu poate afla numai o parte sau o invatatura unidimensionala, fiindca a fost o personalitate desavarsita si totala, o alcatuire universala la care participa toate aspectele Ortodoxiei, o intruchipare dumnezeiasca a tuturor virtutilor, un suflet cu multe camari, daruit cu prisosinta cu harurile Sfântului Duh, stralucind de cunoastere dumnezeiasca si de stiinta omeneasca.

SF. Nectarie. Sfântul Nectarie a fost de buna seama un carturar si un intelept ierarh, un teolog erudit si un dascal al Bisericii. Dumnezeu insa, daruindu-i harul tamaduirii, care aprinde mai ales evlavia poporului, a dorit ca el sa fie un sfânt popular potrivit cu vremea noastra, dar si un instrument al innoirii credintei secatuite din inimile multora.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.