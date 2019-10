Sfânta Parascheva, tradiții și obiceiuri. Cum știu țăranii cum va fi iarnă

Sfânta Parascheva. Pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxa, dar si alte biserici de rit oriental o venereaza pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Considerata si sfanta patroana, ocrotitoare a Moldovei, sute de mii de credinciosi aleg ca in aceasta perioada sa mearga in pelerinaj la Iasi, pentru a se ruga la moastele Sfintei Parascheva. Se spune ca ii sunt atribuite minuni si vindecari miraculoase.

Sfânta Parascheva. Moastele cuvioasei se afla in Catedrala Mitropolitana din Iasi, din anul 1889. Hramul ei prilejuieşte unul dintre cele mai mari pelerinaje ale ortodoxiei.

Sfânta Parascheva. Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune ca, pe cand avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit intr-o biserica, la Sfanta Evanghelie: „Vinde-ţi averea ta, da-o la saraci şi urmeaza Mie“ (Matei 19, 21). Aceste cuvinte au determinat-o sa-si daruiasca hainele sale saracilor.

Sfânta Parascheva. Înainte de implinirea varstei de 20 de ani, a plecat in pelerinaj in Ţara Sfanta. Dupa ce s-a inchinat in locurile prin care trecuse Hristos, pe Care il iubea atat de mult, Parascheva s-a oprit in pustiul Iordanului, la o manastire de maici. Acolo traisera si Sfantul Ioan Botezatorul şi Cuvioasa Maria Egipteanca. Aici a dus o viaţa foarte aspra, dar care a facut-o fericita.

Sfânta Parascheva. Se spune ca intr-o noapte, pe cand avea 25 de ani, un inger i-a spus in vis sa se reintoarca in locurile parintesti. Sfantul Varlaam scrie ii Cazania sa: “Sa lasi pustia si la mosia ta sa te intorci, ca acolo ti se cade sa lasi trupul pamantului si sa treci din aceasta lume catre Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Sfânta Parascheva. Astfel din Constantinopol s-a indreptat spre Epivat, fara sa spuna cuiva cine este si de unde vine. Dupa doi ani, in acel loc impacata cu sine, cu oamenii si cu Dumnezeu, si-a dat sufletul.

A fost ingropata langa mare, iar potrivit traditiei se spune ca un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat in mare.

Sfânta Parascheva. Valurile l-au aruncat la tarm, iar un sihastru care traia acolo a rugat pe niste crestini sa-l ingroape dupa randuiala crestineasca. Sapand groapa, au aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit si plin de mireasma. Cu toate acestea, trupul marinarului a fost ingropat alaturi de al ei.

