SFÂNTUL ANDREI. Ce vrăji se fac de Sfântul Andrei. Află superstiţii şi obiceiuri

SFÂNTUL ANDREI. Stiai ca Santandrei este o divinitate geto-daca, pe care crestinii au asociat-o cu Sfantul Apostol Andrei cel dintai chemat, ocrotitorul Romaniei? Santandrei a preluat numele si data de celebrare a Apostulului lui Iisus (30 noiembrie). Apostolul Andrei a predicat pe pamanturile Daciei, iar faptul ca a inlocuit o divinitate precestina, personificare a lupului, arata importanta pe care a avut-o Sfantul Apostol Andrei pe pamanturile noastre.



SFÂNTUL ANDREI. In trecut, noaptea de Santaandrei (29-30 noiembrie), tinerii tineau petreceri asemanatoare Revelionului din zilele noastre. Pentru a fi feriti de actiunea moroilor si strigoilor, tinerii ungeau cu usturoi ferestrele casei unde urma sa aiba loc petrecerea. Fetele aduceau cate trei capatani de usturoi, le puneau laolalta pentru a fi pazite de o batrana la lumina lumanarii. Dupa petrecere, tinerii ieseau in curtea casei si in flacau juca usturoiul in mijlocul horei. Apoi se impartea usturoiul si fiecare se intorcea la casa lui. Usturoiul se folosea ca leac pentru boli sau pentru prinderea farmecelor si descantecelor. Peste an, acel usturoi era tinut la icoane.



Vrăji de dragoste de Sfântul Andrei



VRĂJI DE SFÂNTUL ANDREI. Fetele sadeau un catel din usturoiul pazit in noaptea petrecerii intr-un cocolos de aluat. Dupa cum incoltea graul in aluat se faceau previziuni matrimoniale. Alte fete faceau „turtuca de Andrei”, o turta subtire de grau, foarte sarata, coapta pe plita. O mancau inainte de culcare, iar baiatul care venea in vis sa-i aduca apa urma sa o ceara de nevasta anul urmator.



