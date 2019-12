Sfântul Nicolae. Citește Acatistul Sfântului Nicolae în această zi. Iată ce minuni poate face

Sfântul Nicolae. In fiecare an, la 6 decembrie, crestinii ortodocsi il celebreaza pe Sfantul Nicolae. Afla mai multe despre traditiile si obiceiurile sarbatorii aici. In aceasta zi, se citeste Acatistul Sfantului Nicolae pentru binecuvantarea si sanatatea copiilor si a celor necasatoriti.

Sfântul Nicolae. De asemenea, poti citi Acatistul Sfantului Nicolae pentru ca tinerii sa aiba noroc la examene sis a se casatoreasca.

Sfântul Nicolae. Acatistul Sfantului Nicolae. Condac 1

Cel care versi mir de mult pret la toata lumea, si mie, celui nevrednic si mai mult decat toti pacatos, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cantare, Parinte Nicolae. Tu, ca acela care ai indraznire catre Dumnezeu, slobozeste-ma din toate necazurile, ca sa cant tie: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Sfântul Nicolae.Icos 1

Aratatu-te-ai in vis imparatului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea voievozilor acelora l-ai ingrozit pe el, si degrab ascultand de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i elibereze pe dansii. Pentru aceea, ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dansii graiesc tie, Sfinte Nicolae:

Bucura-te, capul cel sfintit;

Bucura-te, cel care ai sfaramat capul cel diavolesc prin rugaciunile tale;

Bucura-te, slujitorule al Imparatului tuturor;

Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi;

Bucura-te, intarirea Ortodoxiei;

Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege;

Bucura-te, cel care esti insuflat cu suflarea Duhului Sfant;

Bucura-te, cel care ai pierdut viforul multimii zeilor;

Bucura-te, cel care esti dimpreuna vorbitor cu ingerii;

Bucura-te, izgonitorul demonilor;

Bucura-te, glasul dumnezeiestilor cuvinte;

Bucura-te, cel care ai astupat gurile ereticilor;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!



