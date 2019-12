Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri. De unde a pornit legenda cadourilor de Moș Nicolae

Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri. Sunt multe legende in ceea ce-l priveste pe Mos Nicolae, insa toate au un punct comun: generozitatea.

Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri. Sfantul Nicolae a trait in secolele II-III d.Hr. Data de 6 decembrie este data mortii sale, in anul 352. El a mostenit o mare avere de la parintii sai, insa n-a dorit sa pastreze banii si i-a impartit cu cei mai putin norocosi din acest punct de vedere.

Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri. Legenda spune ca Nicolae se deghiza si se strecura in casele celor nevoiasi, lasand bani, haine si merinde. Insa, de departe, cea mai populara poveste este cea a tatalui care, in lipsa banilor, voia sa-si impinga fetele la desfrau. Atunci, Mos Nicolae s-a strecurat in casa barbatului si a pus bani pentru fiecare dintre cele trei fete, in sosetele puse la uscat in fata sobei.

Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri. Bunatatea si generozitatea lui Mos Nicolae sunt si acum celebrate, in fiecare decembrie, in noaptea de 5 spre 6, cand copiii primesc cadouri.

Paradele de Mos Nicolae

Sfântul Nicolae, tradiții și obiceiuri.In Olanda, au loc parade care il celebreaza pe Sfantul Nicolae. Mosul vine din Spania pe cal, cu trasura, cu barca sau chiar cu elicopterul. Sinterklaas (Sfantul Nicolae, in olandeza) viziteaza scolile, spitalele si casele pentru a-i rasplati pe cei mai cuminti copii.

