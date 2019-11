Sfinții Mihail și Gavril. Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinții Mihail și Gavril. In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri ci calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Afla mai multe despre traditiile si obiceiurile acestei sarbatori aici.

Sfinții Mihail și Gavril. Acatistul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil – Condac 1:

Sfinții Mihail și Gavril. Pe capeteniile ingerilor Treimii, pe Mihail si Gavriil, sa-i laudam noi toti, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu aripile amandurora si din nevoile cele de multe feluri ne izbavim, unuia graind: bucura-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicand: bucura-te, ingere al darului!

Sfinții Mihail și Gavril. Icos 1:

Sfinții Mihail și Gavril. Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor ingerilor celor fara de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem tie: Bucura-te, faptura a Mintii celei ce a facut lumea; Bucura-te, revarsarea luminii celei mai inainte de lumina; Bucura-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire; Bucura-te, slujitorule neostenit al Treimii; Bucura-te, Duh infocat si nematerial dupa asemanarea lui Dumnezeu; Bucura-te, fiinta nemuritoare, laudatoare de Dumnezeu; Bucura-te, aparatorule de foc al cerului; Bucura-te, capetenia ostii celei nematerialnice; Bucura-te, luminatorule al cetelor celor bine multumitoare; Bucura-te, arzatorule al duhului celui nemultumitor; Bucura-te, prin care firea ingerilor s-a intarit; Bucura-te, prin care satana s-a surpat; Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii!



Sfinții Mihail și Gavril. Acatistul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil – Condac 2:

Sfinții Mihail și Gavril. Pe ingerii cei nemultumitori vazandu-i trufindu-se si din cerul cel infocat cazand, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob multumitor stand, ai strigat: «Sa stam bine si sa luam aminte», cantand Sfintei Treimi: Aliluia!

