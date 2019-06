ROMÂNIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO în semifinală la Campionatul European de Fotbal U21 din Italia. Mesajul lui George Pușcaș

ROMÂNIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO în semifinală la Campionatul European de Fotbal U21 Fotbalistul echipei naţionale de tineret a României, George Puşcaş, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bologna, că formaţia pregătită de Mirel Rădoi a demonstrat în primele trei partide de la Campionatul European U21 din Italia şi San Marino că poate juca finala competiţiei.



Mâine va fi un meci frumos, un meci important, cred că ar trebui să ne bucurăm toţi de acest moment, să trăim acest meci aşa cum l-am trăit pe primul, fără presiune, cu plăcerea de a juca fotbal. E o partidă importantă pentru ţara noastră, pentru fotbalul nostru. Dar noi, jucătorii, suntem pregătiţi şi în seara asta îl vom pregăti şi mai bine. Ne bucurăm că Gheorghe Hagi crede în noi, şi noi credem că putem ajunge în finală. Rămâne de văzut cine va marca, nu cred că va conta asta, dacă mâine seară vom fi victorioşi, asta cred că va fi important pentru toată lumea. Nu vreau să mă gândesc la viitor, deocamdată ne gândim la meciul de mâine şi după la finală, dacă vom fi victorioşi. Ne mai lipseşte puţin şi cred că trebuie să rămânem concentraţi pentru că dacă am ajuns până aici, avem potenţial să ajungem până în finală şi nu trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în România, la vacanţe sau la altceva. Cred că mai trebuie să tragem acum puţin cât mai avem de noi. Toate meciurile de până acum au fost importante pentru că nimeni nu a mai fost la un asemenea turneu şi am trăit până acum cele mai frumoase meciuri de când joc fotbal", a declarat Puşcaş.



Atacantul român nu vrea să se gândească foarte mult la canicula care a fost anunţată pentru joi în Italia şi spune că valul de căldură va afecta în aceeaşi măsură atât echipa României, cât şi a Germaniei, în semifinala Campionatului European: "Nu vrem să ne gândim la căldura care va fi mâine, aşa cum am făcut-o şi în meciul cu Croaţia. Am intrat montaţi pe teren, am uitat de căldură şi eram concentraţi pe adversarul nostru. Asta ne-a făcut să dăm totul. Oricum, dacă va fi cald, va fi cald pentru ambele echipe, şi cine îşi va dori mai mult, va fi victorios".



Puşcaş a găsit şi motivaţia de a merge până la capăt în cazul în care va fi epuizat din cauza efortului şi a căldurii.



"Mă voi gândi la obiectivul pe care îl avem, că putem ajunge în finală, la milioanele de români care ne urmăresc, la culorile pe care le purtăm, cred că aceste lucruri ne vor face să mai împingem puţin camionul şi să ajungem acolo unde visăm. Ar fi ceva excepţional. Noi cred că am scos aceste victorii prin foamea pe care grupul nostru o are de mult timp... avem o foame incredibilă de victorii, de succes, suntem o echipă super unită şi asta ne-a făcut să ajungem aici când probabil nimeni nu se gândea că această echipă are şanse", a mai spus George Puşcaş.



Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, după ce a terminat la egalitate cu formaţia Franţei, 0-0, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena.



România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund. În semifinale, România va întâlni Germania, campioana en titre, joi, la Bologna (19:00).



România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajunge în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952, 1964.