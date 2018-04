Doctorul Florin Bălănică, românul care a slăbit 100 de kilograme în opt luni, a fost invitatul lui Mihai Gâdea și al lui Mircea Badea în emisiunea „Sinteza Zilei”,

Medicul a povestit cum a reușit să slăbească atât de spectaculos într-un timp atât de scurt.

„Sunt medic, munceam foarte mult, conduceam un lanț de clinici și am uitat de mine. După 130-140 kg nu mai conta. Într-o dimineață m-am trezit și am spus stop. Nu am avut probeme cu articulațiile, am avut după ce am slăbit. Scăderea în greutate nu e dificilă, ci menținerea. Am slăbit 100 și am început să iau și am decis să ajung la zona de stabilizare. A fost uin declic. Copiii mei vor trăi fără mine. A fost prioritatea mea zero timp de opt luni. Primul lucru trebuie identificată cauza. Nu se îngrașă pentru că mănâncă, ci motivul pentru care mănâncă. Operația de gastric-slim în trei ani stomacul este la fel dacă nu rezolvi cauza. (...) Soluțiile simple pilula, operațiile nu există. Problema la mine a fost că uitasem complet de mine. Era un program robotic. Mi-am dat demisia. Prima luna a fost cumplită, am slăbit 14 kg, îmi venea să mănânc pereții”, a povestit medicul.