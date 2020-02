S-a descoperit o a doua carte care ar fi prezis coronavirusul. Cum ar scăpa omenirea de el

Recent, s-a vorbit despre cartea lui Dean Koontz, ”The Eyes of Darkness”, scrisă în 1981 și în care se vorbește despre un virus creat într-un laborator secret din China, situat chiat în orașul Wuhan, numit ”Wuhan-400”.

Acum a fost descoperită o a doua carte în car se vorbește despre o boală cumplită a anului 2020 .

Este vorba despre cartea ”End of Days: Predictions and Prophecies about End of The World” scris în 2008 de autoarea Sylvia Browne.

În carte, virusul provoacă pneumonie, rezistă oricărui tratament cunoscut și face ravagii.

Un detaliu interesant este că virusul descris de Sylvia Browne apare brusc, face victime numeroare, după care apare din nou după 10 ani, ca apoi să dispară complet.