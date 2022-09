Alimentul care nu trebuie să îți lipsească din dietă dacă ai trecut de 50 de ani. "Lipsa acestuia este o problemă!"

„Dacă aleg o legumă, voi alege cu siguranță una cu frunze verzi, în special spanacul”, spune Amy Goodson, nutriționist, membru al consiliului medical și autoarea cărții "The Sports Nutrition Playbook"

Motivul pentru care Goodson recomandă spanacul persoanelor peste 50 de ani este că legumele cu frunze verzi reprezintă o sursă excelentă de nutrienţi deosebit de importanți pentru persoanele în vârstă, și anume calciu, vitamina B12 și potasiu.

"Persoanele cu vârsta de peste 50 de ani au o nevoie crescută de nutrienţi, în special de anumite vitamine și minerale care contribuie la o îmbătrânire sănătoasă. În special, au nevoie de mai mult calciu pentru a menține densitatea minerală osoasă, de mai multă vitamina B12, deoarece absorbția acesteia scade de obicei cu vârsta și de mai mult potasiu, a cărui lipsă este o problemă pentru toată lumea", explică specialistul potrivit "Eat This, Not That".

"Deşi o singură legumă nu vă va putea oferi toate cele trei elemente de care aveți nevoie, potrivit Ghidului Alimentar (DRI), legumele cu frunze verzi, inclusiv spanacul, sunt pe primul loc pe listă. Acestea conțin calciu, potasiu și vitamina B12. Sunt, de asemenea, bogate în fibre, importante pentru sănătatea intestinului și a inimii și în antioxidanți, care ajută organismul să lupte împotriva inflamației”, spune ea.

Totodată, specialistul a subliniat faptul că, deși spanacul este cel mai bun supliment pentru persoanele de peste 50 de ani, o dietă echilibrată este necesară pentru a obține un nivel maxim de nutrienți.