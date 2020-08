Antena3.ro LIVE. Totul despre pacientii cu boli cardiovasculare și ce trebuie să știe în pandemie, cu Maria Coman și dr. Silviu Dumitrescu

05 Aug 2020 • 11:01

O jumătate de an de pandemie în România, aproape. O jumătate de an în care am vorbit mult despre sanatate si spitale, mai putin insă despre oameni.