Au scos ceva la nuntă și au luat decizia! Ce au făcut doi soți cu banii de la nuntă. ”Toți au crezut că suntem nebuni”

Doi soți au investit toți banii de la nuntă într-o afacere cu șinșile. Au început cu 4.500 de euro, adica suma adunată din darurile date de cei dragi. Ciprian Barbu și soția au cumpărat trei familii formate din cinci female și un mascul, iar acum au peste 2.000 de exemplare.

Ciprian Barbu a reușit să dezvolte o afacere din care se întreține pe el și pe soția sa. În urma cu câțiva ani toate animalele au murit.

”În noiembrie 2005 m-am însurat și am auzit despre posibilitatea unei afaceri cu șinșila. Toți au zis că sunt nebun, că mai bine cumpăr de banii de la nuntă preșuri în casă sau electrocasnice, dar am avut noroc că soția m-a înțeles. Am cumpărat atunci trei familii de cincila cu 1.500 de euro fiecare familie și am început să ne ocupăm de creșterea și înmulțirea lor. Totul a fost nou pentru noi, dar am învățat totul din mers cu ajutorul internetului și a cărților de specialitate”, a povestit Ciprian Barbu pentru stiridinbeclean.ro.

”Sperăm că în momentul în care vom reuşi să mai automatizăm ne va fi ceva mai uşor. O blăniţă de şinşilă se vinde în medie cu 30-40 de euro. La ultima licitaţie din Danemarca, la blănurile de top s-au vândut şi cu 1.600 de coroane adică 300 de euro. Noi lucrăm şi cu Bursa din Danemarca şi cu un spaniol, vindem unde se dă mai bine. Nu este foarte complicat să ajungi să vinzi pe bursa din Danemarca însă se plătesc şi brokeri care iau 11 euro la fiecare blăniţă tranzacţionată. Anual vând cam 2.000 de blăniţe la 30 - 40 de euro. Cred că anul acesta va fi un an foarte bun, am trecut deja de 1.100 de pui” a mai spus declarat Ciprian.