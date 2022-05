Băutura ”vie” care ajută digestia. Ceaiul reinventat de un student la Chimie din Galaţi

Gălățeanul a găsit un procedeu de realizare a acestei băuturi fermentate, astfel încât să-şi păstreze toate proprietăţile.

”Produsul inovativ pe care îl prezint este Kombucha sau ceaiul fermentat. Am pregătit două mostre, un Kombucha aromatizat cu mentă marocană şi unul cu fructe de aronia.

Inovaţia constă în găsirea unui procedeu de realizare a acestei băuturi fermentare care să poată fi consumată cât mai rapid, să ajungă la consumator cât mai repede, astfel încât toate calităţile acestei băuturi să poate să îşi facă efectul aşa cum ne dorim noi.

Folosim un ceai verde pentru obţinerea bazei. Se produce o fermentare cu ajutorul unor compoziţii de bacterii şi drojdii. Aceste bacterii şi drojdii fermentează ceaiul respectiv, după o anumită perioadă ceaiul este filtrat şi poate fi consumat ca atare sau aromatizat, astfel încât să adăugăm nişte principii nutritive suplimentare acestei băuturi răcoritoare”, spune Mihai Balaban conform Adevărul.

Ceaiul reinventat de un student din Galaţi

Ceaiul are o concentraţie de alcool de sub 0,1 la sută, aşadar nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. În plus, ajută digestia şi flora intestinală.

”Fiind o băutură vie, întrucât înăuntru sunt bacterii şi drojdii, cu cât stă mai mult, cu atât ele evoluează. Recomandarea noastră este că ar trebuie consumat într-un termen de maximum o săptămână, cu condiţia să fie păstrat la frigider, sub 10 grade, pentru a nu fermenta.

Este similar cu braga, doar că în bragă este fermentaţia unor cereale, pe când aici este o fermentaţie a unui ceai. Ajută la flora intestinală a organismului. Este aproape un probiotic, însă noi îl folosim, deocamdată, doar ca o băutură răcoritoare”, explică Mihail Balaban.