Ceaiul care ajută creierul să funcţioneze. Prof. dr. Vlad Ciurea: "Am fost de 7 ori în Japonia şi am văzut"

"Am fost de vreo 7 ori în Japonia şi în India de vreo trei ori. I-am văzut pe japonezi cu ceaiul verde, ei nu prea beau cafea. Am văzut oameni foarte educaţi, cadre universitare, care beau ceai verde. Am citit un articol în care se spunea că ceaiul verde este bun şi pentru căile urinare. Nu ştiu care este adevărul, însă sigur e bun pentru creier.

Desface anumite legături între celulele nervoase plus hidratarea pe care o dă. Sunt adeptul ceaiului verde, însă dimineaţa, până în prânz", a declarat Prof. dr. Vlad Ciurea.

Celebrul doctor neurochirurg a mai vorbit şi despre alimentele care fac bine organismului.

"Bucăria românească este grea. Creierul mănâncă cu totul altceva. Mănâncă în primul rând din carne, carnea slabă de curcan, mănâncă fructe, cafea, ciocolată, seminţele, nucile, citricele. Toate acestea îl ajută formidabil în activitatea sa. Este o combinaţie de mâncare foarte uşoară. Toată mâncarea mediteraneană se bazează pe asta.

Uitaţi-vă la greci. Ce am spus eu aici se pune la ei pe masă plus acel ulei de măsline. Lucruri foarte simple. Toate acestea ajută creierul să funcţioneze în condiţii foarte bune", a explica Prof. dr. Vlad Ciurea.

Prof. dr. Vlad Ciurea: "Apa pe stomacul gol curăţă organismul"

"Eu beau două căni de apă cât mai alcalină posibilă, la temperatura camerei. Fără țigări, fără cafea. Urmează acea igienă personală pe care încerc să o prelungesc, să curgă asupra mea apă cât mai rece", a dezvăluit Prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3.

"În primul rând curață organismul, din toate punctele de vedere. În al doilea, umple vasele, acele tuburi. Și atunci a împins în corp tot ceea ce se numește energie. Noi avem niște substanțe în corp care trebuie să ajungă în creier.

Fac tot posibilul că în decursul zilei să beau peste 2 litri de apă. Fac tot posibilul să beau și ceai verde", a mai spus neurochirurgul.

Dr. Vlad Ciurea, despre beneficiile cafelei pentru organism

"Este dovedit. Sunt anumiți neurotransmițători între celulele nervoase și ele funcționează printr-un chimism. Cafeaua stimulează acest chimism, deschide căile. Nu este bine să fie o cafea foarte tare, că atunci tremuri, transpiri, bate inima mai tare.

Să fie o cafea, elementul de plăcere miros, gust, se și implementează în creier și te și stimulează. Îți face plăcere. Cafeaua pentru român și pentru ființă umană în general face foarte mare plăcere.

Nu beau multă cafea, beau două cafele pe zi, una dimineață, una după-amiază. Nu dorm la prânz. De aceea și mănânc puțin la prânz. Dimineață mănânc un mic dejun atent. Dacă mănânc la prânz, mă apucă somnul, și atunci nu mănânc.

Sunt în dezacord cu o cafea foarte tare. Pentru că organismul se obișnuiește cu acest bici. Dar biciul nu este numai pentru creier, tot organismul se biciuiește. Și apoi te obișnuiești cu nivel de drog sus. Lăsăți-l mai mediu, că să poți sa continui toată ziua", este sfatul neurochirurgului Vlad Ciurea.