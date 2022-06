Condimentul ideal pentru slăbit | Accelerează arderea grăsimilor şi reduce pofta de mâncare

Scortisoara este un condiment apreciat pentru aroma sa plăcuta, dar mai ales pentru numeroasele beneficii pe care le are pentru sănătate.

Deşi este folosită adesea pentru aromatizarea preparatelor culinare, scorţişoara este ideală pentru cei care vor să slăbească, deoarece contribuie la arderea grăsimilor.

Dieta cu scorţisoară: Slăbeşti 3 kilograme în 7 zile

Scorţişoara se poate pune în diferite deserturi, iaurturi, shake-urile proteice, dar şi în băuturi: ceai, lapte cald, cafea.

Doza zilnică recomandată de scorţişoară este de 4 până la 6 grame pe zi.

jumătate de linguriţă după micul dejun;

jumătate de linguriţă după prânz;

jumătate de linguriţă după cină.

Dieta cu scorţişoară poate fi ideală, deoarece are efecte rapide şi cei care o vor urma, pot pot slăbi peste 3 kilograme în doar o săptămână.

Dacă vei folosi în mod regulat scorţişoara în dieta ta, vei reuşi să reduci din greutatea ta 3,2 kilograme într-o săptămână.

Un studiu publicat în "Journal of the International Society of Sports Nutrition" a arătat câteva informaţii semnificative despre reducerea grăsimii corporale în cazul pacienţilor pre-diabetici care au luat 500 mg pe zi (jumătate de linguriţă) de scorţişoară dizolvată în apă, timp de 12 săptămâni.

Pe lângă faptul că îmbunătăţeşte compoziţia chimică a organismului, beneficiile pe care le-au avut pacienţii s-au reflectat şi asupra reducerii tensiunii arteriale sistolice şi reducerii glicemiei, indicând faptul că scorţişoara poate să scadp riscurile asociate cu bolile cardiovasculare şi cu diabetul.

Dacă urmezi dieta cu scorţisoară, alege un antrenament zilnic de aproximativ 20-30 de minute, de regulă care conţine exerciţii de aerobic cu o intensitate moderată sau include în antrenament exerciţii pentru modelarea corpului tău, pe care să le faci de 2-3 ori pe săptămână.

Beneficiile scorţişoarei

Scorţişoara are numeroase beneficii pentru sănătate şi poate fi adăugată zilnic în mâncare și în deserturi.