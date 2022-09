Cum a slăbit Fuego 30 de kilograme. "Îți spun care e secretul meu de jumătate de an: Mâncarea asta mă ține cinci ore"

După ce s-a arătat nemulţumit de aspectul său fizic, atunci când se urca pe cântar, Paul Surugiu, pe numele său real, a decis să spună stop kilogramelor nedorite.

Într-o emisiune TV, el a povestit şi o întâmplare de care a avut parte după ce a spus că vrea să slăbească.

" (...) sunt tocmai în Republica Moldova la Chișinău și am participat la câteva evenimente aici. Am fost la un liceu și am vorbit despre valorile de la noi din țară. M-am simțit foarte bine.

Fuego: "Fără dulciuri, pâine şi făinoase"

Dar de ce am spus asta? Pentru că ei au aflat că sunt la cură de slăbire, iar elevii mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme pe care le-am avut acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând.

Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat", a declarat Fuego, la Antena Stars.

Fuego: "Mâncarea asta mă ține cinci ore''

Artistul a dezvăluit şi care este secretul său cu privire la scăderea în greutate:

"Îți spun un lucru care este secretul meu deja de aproape jumătate de an. Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată, apa să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor.

După care mâncăm cereale, mănânc tot felul de cereale. Aceste cereale cu câteva fructe confiate de pădure, pentru că au puțin zahăr.

Mâncăm cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Mâncarea asta mă ține cinci ore'', a mai declarat Fuego.

Fuego, sau Paul Surugiu pe numele său adevărat, este unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară.

Cântărețul, cunoscut mai ales pentru colindele pe care le cântă împreună cu Irina Loghin, a vorbit și despre problemele sale de sănătate, care pare că încep să-și pună amprenta asupra sa.

Fuego spune că are grijă de sănătatea sa, mai ales după ce a aflat că suferă de o boală genetică pe care a moștenit-o de la tatăl său. Este și boala care i-a curmat viața părintelui său, după cum mărturisește artistul.

Fuego, pe numele său adevărat Paul Surugiu, a povestit, în exclusivitate la Antena 3, drama prin care a trecut după ce şi-a pierdut tatăl.

"Cel mai greu moment al vieţii mele a fost pierderea tatălui, cred că e cea mai mare dramă a vieţii mele. A fost un infarct şi s-a terminat totul foarte scurt. Tata a plecat în două minute.

Tata a fost extrem de deştept, noi am trăit cu cărţile, avem o bibliotecă impresionantă. Tata le ştia pe toate, găseam la tata orice răspuns”, spune Fuego.

Imagini de colecţie cu adevărata mamă a lui Fuego au fost prezentate, la Antena 3.

După celebra melodie "Împodobeşte, mamă, bradul", pe care o cântă împreună cu Irina Loghin, de Fuego s-a lipit eticheta că ar fi băiatul celebrei cântăreţe.

În realitate nu este aşa, iar Fuego, pe numele său adevărat Paul Surugiu, ne-a arătat imagini cu mama sa, în exclusivitate, la Antena 3.