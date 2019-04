Cum să recunoști rapid semnele de meningită la copii

Meningita la copii este o inflamatie a meningelui – cele trei membrane care invelesc creierul si maduva spinarii (duramater, piamater si arahnoida) – si care e produsa fie de catre un virus, caz in care se numeste meningita aseptica, fie de catre o bacterie. Cand aceasta inflamatie afecteaza bebelusii de pana la 2-3 luni, ea poarta denumirea de „meningita neonatala“. Indiferent de cauza ei, meningita este o problema de sanatate grava, iar orice intarziere de diagnostic si tratament iti poate pune copilul in risc de pierdere a auzului, retard mental si chiar deces.



In cazul bebelusilor ceva mai maricei si al copiilor care au depasit varsta de un anisor, meningita virala are de obicei forme usoare si dispare de la sine in decurs de 10 zile. Virusurile la care trebuie sa fii atenta, pentru ca pot duce la aparitia meningitei, sunt cele din clasa enterovirusurilor (de pilda virusul coxsackie, care provoaca boala mana-gura-picior), precum si virusul herpes simplex.



Meningita la copii. Meningita bacteriana



Pe de alta parte, meningita bacteriana se declanseaza brusc si este mult mai grava, fiind provocata in general de un streptococ din clasa B sau de bacteria Haemophilus influenzae tip B (raspunzatoare pentru boala Hib).



Nu exista o explicatie simpla. Organismele care provoaca meningita bacteriana traiesc in cavitatea bucala si in gatul multor copii sanatosi, fara sa le provoace probleme. Micutii cu imunitatea slabita, cei bolnavi de siclemie (anemie cu celule in secera) sau cei care au suferit leziuni grave in zona capului au un risc mai ridicat de a face aceasta boala, dar oricine poate contracta afectiunea. Unii bebelusi contracteaza o forma virulenta de meningita in timpul nasterii, daca mama este infectata cu un streptococ B. Daca viitoarea mamica este testata si reiese ca are streptococi, bebelusului i se administreaza antibiotice la nastere, petrecandu-si primele zile in maternitate.



Totusi, meningita nu este la fel de contagioasa ca gripa, de exemplu. Daca micutul tau are meningita, doar persoanele care sunt cele mai apropiate de el trebuie sa aiba grija si sa evite sa il sarute sau sa imparta vesela si tacamurile cu el. Cand se intampla asta, asigura-te ca toti ai casei se spala des si bine pe maini.



