De ce să nu pui niciodată lămâie în ceai sau peste mâncarea fierbinte. Greșeala pe care o facem cu toții

Consumul regulat de vitamina C – un antioxidant esențial – ajută la îmbunătățirea imunității, absorbția fierului, sănătatea oaselor, a pielii, a părului și a ochilor.

Sursa foto: Pexels

Acesta este și motivul pentru care multe persoane adaugă suc de lămâie în alimentele pe care le consumă, fie că ne referim aici la o apă cu lămâie consumată pe stomacul gol, fie o ciorbă acră, fie un ceai fierbinte.

Există însă o greșeală pe care mulți o facem. Potrivit nutriționistului Juhi Kapoor, sucul de lămâie nu ar trebui pus peste mâncărurile sau în lichidele fierbinți.

"Folosirea lămâii este cu adevărat importantă în rutina zilnică de gătit, deoarece lămâia este bogată în vitamina C, care este un nutrient esențial de care organismul tău are nevoie zilnic. Corpul nostru nu stochează și nu produce vitamina C, prin urmare un aport zilnic de vitamina C este cu adevărat important pentru o sănătate bună și longevitate", a scris ea pe Instagram.

"Dar lucrul important de înțeles despre vitamina C este că este un nutrient foarte sensibil, care este ușor distrus de căldură. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să puneți niciodată suc de lămâie peste sau în alimentele care sunt foarte fierbinți sau încă pe flacără.

Mai ales când pregătim feluri de mâncare precum curry, ceai de lămâie - avem tendința de a stoarce lămâia în timp ce mâncarea este încă gătită pe flacără. Fără să știți, acest obicei distruge vitamina C din lămâie și nu puteți beneficia pe deplin de ea.

Așadar, asigurați-vă că, ori de câte ori utilizați lămâie peste orice preparat alimentar, încercați să păstrați alimentele departe de foc și lăsați-le să se răcească puțin, înainte de a stoarce lămâia pe ele.

Vitamina C este foarte importantă pentru creșterea imunității, îmbunătățirea absorbției fierului, pentru îmbunătățirea sănătății oaselor, pentru o piele strălucitoare și pentru sănătatea părului, a ochilor și a sănătății generale", a mai scris nutriționistul pe Instagram, potrivit indianexpress.com.