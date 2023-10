Dietă antistres: Alimentele care te pot ajuta să scapi de anxietate

O alimentație sănătoasă asigură nu doar necesarul zilnic de proteine, vitamine și minerale de care organismul nostru are nevoie, ci contribuie și la relaxarea psihicului. Stresul este parte a vieții de zi cu zi, puțini știu însă că acesta poate fi accentuat de anumite carențe alimentare.

Anxietatea este o reacția somatică a corpului la gândul sau frica privind o amenințare viitoare. Oamenii care se confruntă cu anxietatea pot evita situațiile care le-au provocat anxietate în trecut.

Studiile au arătat că există o legătură între anxietate și un nivel scăzut al antioxidanților din organism. Includerea în dietă a alimentelor bogate în aceste substanțe poate ameliora unele simptome de anxietate.

Vitamina C - un drog al fericirii!

Știați că vitamina C are o importanță covârșitoare pentru psihicul nostru? Vitamina C participă la sinteza noradrenalinei, o substanță care ne înviorează și ne face să ne simțim euforici.

Cerealele integrale - o sursă apetisantă de sănătate și energie!

Datorită digestiei lente, asigură un aport energetic pentru o lungă durată de timp, fiind foarte indicate persoanelor care au o viață agitată, cu multe griji, dorm puțin sau se simt foarte obosite.

Consumate cu lapte, iaurt sau în alte forme, acestea ne ajută să fim mai rezistenți în fața stresului.

Afinele - o adevărată comoară pentru o sănătate psihică și fizică de invidiat!

Afinele, pe lângă gustul delicios pe care îl au, aduc organismului un important aport de minerale și vitamine, precum și de substanțe care îmbunătățesc vederea, întăresc sistemul imunitar și ne energizează.

Peştele - “pastila” ta de Omega 3!

Peștele gras, precum tonul și somonul, care este bogat în Omega 3, poate preveni valurile de hormoni de stres și te protejează împotriva bolilor de inimă, depresiei și sindromului premenstrual.

Grăsimile nesaturate din carnea de pește, datorită conținutului de acizi omega 3 și vitamine din complexul B, au rol protector împotriva alterării memoriei și depresiei, protejând sistemul nervos. Omega 3 reprezintă o hrană a creierului uman, ajutând la reechilibrarea emoțională și creșterea energiei și a puterii de concentrare.

Fisticul, o sursă bogată de grăsimi benefice organismului!

Fisticul, precum și alte nuci și semințe, sunt surse bogate de grăsimi sănătoase. Un pumn de fistic consumat zilnic ajută la scăderea colesterolului, previne diabetul și te protejează împotriva efectelor stresului. Nu trebuie însă să uiți că nucile și semințele sunt bogate în calorii, prin urmare trebuie consumate cu moderație!

Alimentele bogate în triptofan asigură o stare de bună dispoziție!

Triptofanul este un aminoacid care nu este sintetizat de organism, dar este esențial în producerea serotoninei, ce reglează dispoziția. Are rolul de a mări rezistența psihică, îmbunătățeste somnul, calmează anxietatea și depresia. Lipsa acestui aminoacid poate duce la agresivitate.

Alimentele bogate în triptofan sunt: ouăle, lactatele, carnea de curcan, leguminoasele,orezul integral, bananele și semințele de dovleac.