DIETĂ. Un celebru medic nutriționist dezvăluie adevăratul motiv pentru care ne îngrășăm

DIETĂ Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie mecanismul din spatele depunerii kilogramelor în plus.

DIETĂ "După părerea mea, kilogramele în plus sînt mîncatul pe datorie, pe credit. Mîncăm mai mult decît ne permite bugetul nostru caloric.

DIETĂ Echilibrul stă în ochiul nostru și în starea pe care ne-o dă imaginea noastră. Pentru că, din punct de vedere medical, e foarte mare plaja, undeva între 5 și 7 kilograme, față de înălțime. Dacă așteptăm să ne spună medicul că avem grad 1 de obezitate e foarte tîrziu. Dacă sîntem supraponderali, nu ne putem minți, ne vedem în oglindă sau simțim în funcție de cum stau hainele pe noi. De multe ori, asistăm la cealaltă situație, în care oamenii își doresc să fie mai slabi decît greutatea lor ideală.

DIETĂ Kilogramele în plus duc la concluzia simplă că, dacă de mîine vrei să slăbești, trebuie să scazi cu 30% aportul de mîncare dintr-o zi. Acest 30% necesită mai întîi conștientizarea și asumarea cantității de mîncare dintr-o zi. Lucru pe care, din nou, nu sîntem dispuși să-l facem. Este o muncă individuală. Dacă 30% înseamnă ca din trei mese să rămînă două, sau înseamnă a elimina ronțăielile dintre mese, sau a mînca la o masă două feluri în loc de unul singur, e o chestiune de decizie a ta personală.

DIETĂ Dar orice decizie luăm, trebuie să înțelegem că trebuie respectată pentru totdeauna. Nu o respectăm doar timp de trei luni. E un fel de ajustare și de comportament de om chibzuit, care înțelege că organismul său are o limită energetică pe care o poate consuma și, dacă tu îi dai mai mult de atît, el nu are ce să facă cu respectivele calorii, le transformă în grăsime. E o chestiune de bun-simț și de respect pentru corpul nostru. El ne arată în oglindă rezultatul faptelor noastre. Altfel, capul ne spune o întreagă poveste: are tendința să minimalizeze, să găsească explicații, motive", afirmă Mihaela Bilic, într-un interviu pentru Dilema Veche.