Celebrul doctor Mehmet Oz a dezvăluit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, cum își începe el fiecare dimineață, astfel încât să se încarce de energie.

”Fără cafea, fără ceai. Doar lămâie și apa”, a spus Dr. Oz.

Dr. Oz recomandă sa iti incepi dimineata cu un pahar de apa calda in care ai stors o jumatate de lamaie. Acest pahar cu apa trebuie sa il consumi imediat la trezire. Nutritionistii sunt de părere că un pahar cu apa și lămâie poate face minuni în organism. Lamaile sunt antivirale, antibacteriene si imunostimulatoare. Ele sunt bogate in acid citric, vitamina C, calciu si magneziu, fiind surse naturale de energie.