Dr. Mihai Craiu, adevărul despre boala Lyme. Ce trebuie să facem înainte de a panica

Cunoscutul medic Mihai Craiu vorbește într-o postare pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii despre pericolele pe care le ascunde boala Lyme.

"In ultimele cateva zile au fost numeroase stiri despre capuse si despre boala Lyme, produsa de spirochete din familia Borellia.

Inainte de a ne panica excesiv, asa cum o facem de obicei, noi cei de ginta latina, cred ca ar fi utila lectura urmatoarelor randuri din tratatul despre “capusofobie aplicata” la romani [multumesc colegei mele dna doctor Otilia Tiganas de la care am luat cu imprumut acest termen atat de potrivit].

Cateva date esentiale

Căpușele care se hrănesc sunt ferm atașate in pielea pacientului. O căpușă mica, de aspect rotund care merge pe pielea pacientului sau care este îndepărtată extrem de ușor nu a început încă procesul de hrănire si ca urmare nu poate sa transmită boala Lyme, o boala produsa de spirochete din familia Borellia.

Cum se poate petrece infectarea cu spirochete din clasa Borellia in urma mușcăturii de căpușă?

Pe măsură ce căpușa atașată se hrănește, sugând sânge, aceasta se umfla, si eliberează saliva la nivelul plăgii produse prin mușcătură. Studiile experimentale efectuate pe animal dovedesc faptul ca spirochetele nu apar in saliva căpușei decât după aproximativ 48 ore de când a început procesul de hrănire.

Spirochetele exista in număr redus (circa 500 de spirochete pe fiecare nimfa de Ixodes scapularis) doar in porțiunea mijlocie a tubului digestiv, nu si in saliva, la căpușele care nu s-au hrănit [1]. Odată începută hrănirea, cu sânge uman, a căpușei, se accelerează rata de multiplicare a spirochetelor cu o dublare a populației existente la fiecare 4 ore, astfel încât după 36-48 ore se atinge o masa critica, ce permite si colonizarea salivei căpușei.

Doar după mai mult de 48 de ore de la începutul hrănirii proliferarea spirochetelor permite identificarea acestora in saliva căpușei. După 72 ore a fost identificat un număr maxim de peste 160.000 spirochete in fiecare căpușă [1]. După 96 ore se obține hrănirea maxima si căpușa se detașează iar numărul de spirochete scade progresiv si nu mai sunt identificate in alta parte decât in tubul digestiv al acesteia.

Ce facem mai departe?

Cunoscând acest mecanism de infectare, putem reduce riscul de transmisie a diverselor boli asociate mușcăturii de căpușă, daca este omorâtă căpușa atașată, anterior extracției. Acest proces de omorâre in-situ a căpușei atașate nu creste riscul de reacții alergice majore (anafilaxie) așa cum au anticipat unii specialiști [2]

Durata cat a stat atașată căpușa este extrem de importanta atunci când evaluam riscul de transmisie pentru boala Lyme. Diversele specii de Borellia sunt rareori transmise in primele 48 de ore de la atașarea acesteia. Intr-un studiu [3] in care a putut fi estimata perioada de atașare a căpușei s-a observat ca riscul de a dezvolta boala Lyme a fost 25% pentru acele cazuri in care a fost atașată 72 ore, in timp ce pentru alte durate mai scurte riscul a fost nul. In alt studiu [4] riscul de boala a fost 20% la căpușele atașate cel puțin 72 ore si 1% la cele sub 72 ore.", se arată în postare.

In studiile experimentale efectuate pe rozătoare s-a dovedit ca, in cazul căpușelor infectate cu Borellia burgdorferi, atașate un timp de pana la 24ore, nu se transmit spirochetele la animalul de studiu. Daca atașarea de prelungește la 48 ore circa 10% din animale vor fi infectate si vor face boala. In cazul unor atașări mai lungi proporția de infecție creste la 70%, pentru o durata de cel puțin 72 ore [5].

Alt element major este aspectul căpușei. Daca aceasta are un aspect normal sau este umflata cu sângele pe care l-a supt. La căpușele atașate ferm, dar care nu sunt umflate, riscul de a dezvolta boala Lyme a fost 1% într-o zona endemica, unde multe căpușe sunt infectate cu Borellia [6].

Cum putem preveni boala Lyme la pacientul muscat de căpușă?

La pacienții care întrunesc anumite criterii [vezi imaginea din antet] este dovedita eficacitatea mulțumitoare a unei doze unice de 200 mg Doxiciclina – acest tratament a fost eficace in 87% din cazuri [3].

Aceasta doza este administrata pacienților începând de la vârsta de 12 ani. La copiii doza este de 4.4 mg/kg pana la maximum 200 mg, conform Academiei Americane de Pediatrie [7]. Din păcate nu exista studii pediatrice, cele mai multe date fiind extrapolate de la adult.

Pentru copiii mai mici de 8 ani, la care este contraindicata Doxiciclina, exista recomandarea CDC de utilizare de Amoxicilină, deși studiile mai vechi, efectuate la adulți, aduc rezultate contradictorii referitoare la amoxicilina [8] iar IDSA (Infectious Diseases Society of America) nu recomanda utilizarea altui medicament decât Doxiciclina in profilaxia pentru mușcătura de căpușă [9].

Administram Doxiciclina tuturor pacienților muscați de căpușă?

Evident ca aceasta ar duce la situații foarte neplăcute, in care multe persoane vor primi inutil antibiotic. In studiul citat anterior [3] se estimează ca vor fi tratați intre 40 si 125 de persoane, pentru a preveni un caz de infecție cu Borellia. Se ridica întrebarea daca este realmente necesara expunerea unui număr atât de mare de persoane la profilaxie cu antibiotice, in situația in care in Romania tratam deseori excesiv cu antibiotice.

Facem analize imediat după ce a fost scoasa o căpușă?

Răspunsul este categoric negativ. Anticorpii, in cazul unei infecții cu Borellia, vor apărea după cel puțin 4 săptămâni, deci nu putem decide atitudinea terapeutica folosind orice mijloace de detecție pentru acești anticorpi.

Dar căpușei ii putem face teste pentru a decide indicația de antibiotice?

Si acest răspuns este negativ. Deși sunt disponibile unele teste comerciale de uz veterinar [NU pentru uz uman!] nu exista dovada ca utilizarea acestora va influenta decizia de tratament astfel încât sa fie diferita de recomandarea protocoalelor. (Although testing of individual ticks recovered from patients for B. burgdorferi by polymerase chain reaction (PCR) is available commercially, most experts do not recommend testing of ticks since the results do not affect clinical management. If the tick has not been attached for at least 36 hours, it is unlikely to have transmitted disease and no prophylaxis should be offered, even if PCR is positive.)

Concluzia tratatului de “Capusologie aplicata”?

Profilaxia se administreaza DOAR DACA sunt întrunite toate cele 5 criterii de mai jos:

a. Mușcătura este produsa de o căpușă identificata ca fiind nimfa sau adult de Ixodes scapularis.

b. Căpușa este atașată de cel puțin 36 ore – Când nu se știe exact, estimarea timpului de atașare poate fi făcută si prin evaluarea gradului de umflare cu sânge al corpului căpușei.

c. Profilaxia poate fin începută in primele 72 ore de la îndepărtarea căpușei.

d. Proporția de căpușe infectate cu spirochete din clasa Borellia este egala sau mai mare de 20% in zona de unde provine căpușă respectiva.

e. Profilaxia cu Doxiciclina nu este contraindicata la pacientul respectiv – copii cu vârsta sub 8 ani, gravidele sau femeile care alăptează.

Revenind la copiii mici din Romania, profilaxia cu Doxiciclina este contraindicata in majoritatea cazurilor de mușcătura de căpușă.