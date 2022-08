Fructul care are gust de budincă de ciocolată. "Îndulcește" depresia, controlează tensiunea și e laxativ natural

Black sapote sau sapotul negru este originar din America de sud și mai este cunoscut și ca mărul negru sau curmal de ciocolată, potrivit healthbenefitstimes.com.

Cunoscut în mod obișnuit sub numele de fruct de budincă de ciocolată, acest fruct exotic are un conținut scăzut de grăsimi și este o sursă bogată de vitamina C, având în vedere că el conține o cantitate de aproximativ patru ori mai mare decât o portocală.

Fructul sapotului negru are un gust dulce precum crema de ciocolată, de unde îi vine și numele, și are o aromă de nucă.

Fructul cu gust de budincă de ciocolată este asemănător roșiilor și are o coajă necomestibilă, de un verde strălucitor. Pulpa, cea asemănătoare budincii de ciocolată, este albă în fructele crude și devine maro-închis aproape negru și moale, atunci când fructul ajunge la maturitate.

Ce conține fructul cu gust de budincă de ciocolată

Sapotul negru sau fructul cu gust de budincă de ciocolată are fibre, vitamine și potasiu. El mai conține:

- 142 de calorii

- 2,6 g de proteine

- 0,8 g de grăsimi

- 34 g de carbohidrați

- 360 mg de potasiu

- 22 mg de vitamina C

- 420 UI de vitamina A.

Beneficiile fructului cu gust de budincă de ciocolată

1. Întărește sistemul imunitar

Fructul care are gust de budincă de ciocolată conține cantități mari de vitamina C care ajută organismul să lupte cu toxinele dăunătoare. De asemenea, ajută la menținerea organismului în fața unor afecțiuni și îmbunătățește metabolismul.

2. Previne dezvoltarea pietrelor la rinichi

Potasiul găsit din abundență care se găsește în fructul cu gust de budincă de ciocolată este extrem de benefic pentru creșterea stimulării rinichilor. De asemenea, previne dezvoltarea pietrelor la rinichi.

3. Ajută la pierderea în greutate, dând sațietate pe termen lung

Fructul care are gust de budincă de ciocolată conține o cantitate mare de carotenoide, substanțe care ajută la eliminare grăsimii pe care o transformă în energie. De asemenea, are un conținut scăzut de grăsimi, astfel că întârzie apariția foamei. Carbohidrații complecși conținuți oferă o sațietate pe termen lung, deoarece este nevoie de mai mult timp pentru a fi digerați. Prin urmare, este bun pentru un tratament de slăbire, arată specialiștii.

4. Ajută digestia

Fructul are o cantitate importantă de fibre alimentare, așa că ajută la îmbunătățirea digestiei prin absorbția doar a nutrienților. În plus, îmbunătățește activitatea metabolismului.

Fructul cu gust de ciocolată ține în frâu tensiunea arterială

5. Asigură sănătatea ochilor

Vitamina A este considerată a fi foarte benefică pentru sănătatea vederii. Sapotul negru este sursa principală de vitamina A, asigurând astfel sănătatea ochilor și o vedere îmbunătățită.

6. Ține în frâu tensiunea arterială

Fructul cu gust de budincă de ciocolată ajută la menținerea tensiunii arteriale, reduce stresul, precum și tensiunea arterială ridicată. Potasiul și fierul ajută la menținerea stresului sanguin.

7. Stimulează colagenul și face pielea să pară mai tânără

Capacitatea unui antioxidant din acest fruct face ca el să funcționeze și ca un anti-aging. Așadar, fructul cu gust de budincă de ciocolată vă poate face să păreți mai tânăr și oferă protecție împotriva bolilor legate de îmbătrânirea timpurie. Mai exact, stimulează colagenul pentru a aduce o textură sănătoasă a pielii.

8. Dă rezistență osoasă

Fructul de sapot negru conține calciu, fosfor, fier și potasiu, minerale care ajută la întărirea oaselor.

Fructul cu gust de ciocolată ajută la slăbit și combate depresia

9. Un ajutor pentru mușchi

Fructul cu gust de ciocolată este o sursă bună de potasiu. Omul are nevoie de 100 mg de potasiu pe zi, iar sapotul negru are 350 mg de potasiu. Despre acest mineral se știe că ajută mușchii, menține echilibrul electrolitic, ajută la controlul tensiunii arteriale, a problemelor renale.

10. Combate stresul și depresia

Datorită prezenței multor nutrienți, sapotul negru ajută la menținerea nervilor și la scăderea nivelului de stres și depresie. Deoarece stresul crescut cauzează în principal dezechilibru hormonal, consumul fructului cu gust de budincă de ciocolată se poate dovedi benefic în reglarea hormonală.

11. Previne constipația

Sapotul negru are capacitatea de a îmbunătăți digestia și de asemenea, poate ajuta la prevenirea constipației. Acționează ca un laxativ natural și scade acidul din stomac, evitând arsurile stomacale.

Originar din Mexic, Caraibe și America Centrală, sapotul negru nu este vândut frecvent în magazine, dar poate fi achiziționat online de la producători atunci când este sezon.