Fructul care are gust şi textură asemănătoare fripturii de porc. Reduce riscul de AVC şi infarct miocardic

Jackfruit este un fruct originar din Asia de Sud-Est şi este cunoscut ca fiind cel mai mare fruct care creşte într-un copac. Jackfruit este considerat fructul naţional al Bangladesh-ului şi i se mai spune jaca, yaca sau nangka.

Este singurul fruct care poate fi consumat necopt, copt, crud sau gătit. Seminţele acestui fruct sunt foarte hrănitoare, conţin fier, potasiu, calciu şi proteine, iar pulpa, multă vitamina C.

Nutriționiștii spun că fructul de jackfruit poate înlocui cu succes carnea și chiar, are același gust dacă este gătit. Când este consumat crud, gustul său este o combinaţie între ananas şi pară, iar gătit are textura asemănătoare cu cea a fripturii de porc.

Fructul poate cântări de la 4,5 kg la 45 kg. Copacii sunt de asemenea uriaşi, ajungând la mai mult de 15 m înălţime și produc între 100 și 200 fructe pe an. Atunci când este copt, jackfruit-ul capătă o culoare gălbuie, cu pete maronii.

La interior se găseşte o pulpă gălbuie dulce, aromată, catifelată ce înconjoară o sămânță netedă, ovală, de culoare maro-deschisă. Sămânța, care are între 2 și 4 cm, este formată dintr-o substanță amidonoasă și crocantă comestibilă.

Jackfruit, fructul gigant bogat în vitamine și minerale

Fructul este bogat în carbohidrați simpli precum fructoză și glucoză, care furnizează energie și produc o revitalizare instantanee a corpului. Potrivit nutriţioniştilor, 100 grame de Jackfruit furnizează 95 de calorii.

Mai mult decât atât, acesta întăreşte sistemul imunitar, ajută tranzitul intestinal, previne constipaţia, protejează mucoasa colonului, scade şi reglează tensiunea arterială.

Pe lângă beneficiile sale uimitoare, Jackfruit-ul conţine şi vitaminele A, C, E, B1, B2, B3, minerale, precum calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, zinc, magan etc.

Jackfruit-ul este bogat în fibre, având un efect laxativ important și în același timp, de protecție a mucoasei membranare a colonului, cu stimularea eliminării substanțelor chimice.

În plus, Jackfruit-ul este o sursă excelentă de anti-oxidanți din categoria vitaminei C, acesta furnizând 23% din necesarul zilnic al corpului de vitamina C. Astfel, există o bună protecție anti-infecțioasă și împotriva radicalilor liberi, care produc îmbătrânirea.

Datorită conținutului crescut de potasiu, se realizează un control mai bun al ritmului inimii și presiunii arteriale. De asemenea, reduce riscul de accident vascular cerebral şi de infarct miocardic.

Acest fruct previne şi anemia, menţine sănătatea oaselor, graţie mineralelor pe care le conţine, menţine şi protejează funcţionarea sistemul nervos şi a creierului.