Fructul care poate înlocui zahărul. Are gust de caramel, este energizant, dar românii nu prea îl consumă

Există un superaliment, mai exact un fruct, care poate înlocui zahărul şi care este recomandat şi diabeticilor. În plus, el are o aromă delicioasă de caramel.

Acest fruct amazonian, mai puţin cunoscut la noi, dar care se găseşte sub diverse forme, este un excelent îndulcitor natural. În plus, nu provoacă valori anormale de glucoză, are grijă de digestie și este plin de antioxidanți.

Este vorba despre fructul de lucuma, originar din Peru, şi care seamănă cu fructul de avocado. Coaja sa verde şi tare înconjoară o pulpă galben-portocalie, cărnoasă și dulce.

Aroma fructului de lucuma este un amestec de caramel și cartof dulce și, în plus, are un indice glicemic scăzut, ceea ce îl face potrivit pentru persoanele cu diabet.

Poreclit "aurul incașilor", lucuma se găsește cel mai frecvent sub formă de supliment de pulbere și, datorită gustului său dulce, este folosit ca o alternativă mai sănătoasă la zahărul de masă și la alți îndulcitori populari.

Pudra de lucuma este o modalitate ușoară de a adăuga aceste beneficii în rutina zilnică.

Beneficiile consumului fructului de lucuma

Conţine multe fibre şi ajută digestia

Ca toate superalimentele, lucuma este plină de nutrienți și fibre, care oferă beneficii optime pentru sănătate. Acest "aur al incașilor" este plin de vitamine B, calciu, vitamina C, fier și fosfor.

Nu numai că este bogat în nutrienți, dar este încărcat cu fibre. Fibrele sunt importante pentru că susţin digestia, combat inflamația intestinală.

Dacă intestinul tău este sănătos, alimentele hrănitoare pe care le consumi sunt digerate și absorbite mai eficient, iar corpul tău poate lua acești nutrienți și îi poate folosi pentru alte funcții din organism.

Este foarte bogat în antioxidanţi

Antioxidanții luptă împotriva radicalilor liberi și protejează împotriva stresului oxidativ. Atunci când moleculele de radicali liberi se dezechilibrează în organism, devin o problemă. Acolo vin antioxidanții din alimente precum lucuma.

Antioxidanții sunt cei mai abundenți în fructe și legume, iar lucuma este bogat în antioxidanți, spre deosebire de zahăr care poate crea radicali liberi.

Este aliatul metabolismului sănătos

Metabolismul este procesul organismului de utilizare a energiei și ardere a caloriilor. Metabolismul tău nu se oprește niciodată. Acesta transformă în mod constant alimentele în energia de care are nevoie pentru a vă desfășura toate funcțiile corpului, chiar și atunci când dormi.

Datorită nivelului ridicat de fibre din lucuma, acest fruct este un susținător puternic al metabolismului. De asemenea, poate ajuta la pierderea în greutate atunci când este adăugat într-o dietă sănătoasă și într-o rutină de exerciții fizice.

Are grijă de sănătatea inimii

Unul dintre cele mai rele lucruri pentru sănătatea inimii este zahărul. Zahărul creează radicali liberi în corpul tău și, de asemenea, determină organismul să crească insulina, ambele probleme care pot cauza probleme cu sănătatea inimii.

Prin înlocuirea zahărului sau eliminarea lui din organism, elimini şi evitarea inflamației la nivelul întregului corp pe care o poate provoca zahărul.

Protejează pielea de radiațiile solare

Datorită conținutului ridicat de beta-caroten (provitamina A), un antioxidant puternic și natural, reduce daunele cauzate de razele UV, care sunt în principal responsabile de îmbătrânirea prematură.

Este un energizant natural

Întrucât are un conținut ridicat de niacină (vitamina B3), crește procesul de producere a energiei din organism.

Ajută la combaterea depresiei

Vitamina B3 ajută la menținerea funcțiilor normale ale sistemului nervos central, evitând astfel tulburările la nivel nervos și psihic.

Reduce nivelul colesterolului

Lucuma, prin conținutul său de vitamina B3, ajută la reducerea nivelului de colesterol și trigliceride din sânge, potrivit healthline.com.

Valoarea nutritivă la 100 de grame de lucuma

Calorii: 99 kcal

Proteine: 1,5 g

Grăsime totală: 0,5 g

Colesterol: 0 g

Calciu: 16 mg

Fosfor: 26 mg

Fier: 0,4 g

Ce gust are Lucuma

Lucuma proaspătă are un gust asemănător cu un cartof dulce delicios, dar se aseamănă şi cu siropul de arțar și caramel.

Când fructul proaspăt este transformat în pulbere, el păstrează acele arome dulci de arțar și caramel.

În România, se găseşte pudră de lucuma cu care se poate înlocui zahărul într-un raport de 1 la 2 (o lingură de zahăr echivalează cu două linguri de lucuma).