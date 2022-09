Fructul cu efect energizant care elimină senzaţia de foame şi întăreşte sistemul imunitar

Considerat "fructul paradisului", acest aliment are un rol cheie în întărirea sistemului imunitar. Mai mult, este un real ajutor în diete pentru că accelerează scăderea în greutate.

Sursa foto: Pixabay

Fie că vorbim de cel alb, galben sau roșu, grapefruit are o mulțime de beneficii pentru organism, mai ales atunci când este consumat în sezonul rece.

Grapefruitul a apărut pentru prima dată în secolul al XVIII-lea, ca urmare a încrucișării unui pomelo și o portocală. Oamenii l-au numit „grapefruit” pentru că crește în ciorchini, similar strugurilor.

Nutrienții pe care le conține un grapefruit pot ajuta la menţinerea unei pielii sănătoase, la controlul greutății și la protejarea împotriva diferitelor afecțiuni. Iată cum.

Compoziția chimică a grapefruitului

cele mai importante componente minerale - potasiu, sodiu, fier, calciu, fosfor și magneziu;

acizi pantotenici, folici, nicotinici și ascorbici;

vitamina B1;

tocoferol;

riboflavină;

piridoxină;

retinol.

naringin - care dă fructelor un gust amar pronunțat - și conține, de asemenea, cea mai mare parte a beneficiilor pentru sănătate și a daunelor de grapefruit.

Valoarea nutrițională și conținutul caloric al grapefruitului

Conținutul de calorii de 100 g de pulpă este de 35 de calorii - acest lucru face ca fructele să fie extrem de dietetice. Este adevărat, trebuie avut în vedere faptul că greutatea unui grapefruit este în medie de aproximativ 400 g.

Grepfruit - 7 beneficii pentru sănătate

1. Grepfruit poate accelera scăderea în greutate

Grapefruitul este un aliment prietenos cu silueta. Are mai multe proprietăți care stimulează pierderea în greutate, în special conținutul de fibre.

Bogat în vitamina C, fibre și apă, sucul de grapefruit neîndulcit are beneficii pentru sănătate prin reducerea greutății corporale. Conținutul ridicat de vitamina C crește controlează metabolismul grăsimilor, contribuind astfel la arderea grăsimilor.

Un studiu din 2006 a scos la iveală beneficii aproape imediate ale consumului de grapefruit pentru slăbit. Cercetarea, efectuată pe 91 de subiecți obezi, a demonstrat că jumătate de grapefruit proaspăt consumat de trei ori pe zi, înainte de fiecare masă, conduce la o pierdere importantă în greutate comparativ cu alte metode, cum ar fi capsulele de grapefruit, sucul de grapefruit și sucul de mere.

Mai exact, cei din grupul care a consumat grapefruit proaspăt au pierdut cel mai mult în greutate. În medie, au slăbit cu 1,6 kilograme în decurs de 12 săptămâni. În același timp, participanții din grupul cu suc de mere au dat jos, în medie, mai puțin de 1 kilogram (0,3 kg). Cei care au băut suc de grapefruit au pierdut 1,5 kilograme, iar cei care au luat capsule – 1,1 kilograme.

2. Grepfruit reduce apetitul și a poftele

Fibrele bogate și apa din sucul de grapefruit ajută la reducerea apetitului și a poftelor de mâncare. Acest fruct este, de asemenea, cunoscut pentru a preveni absorbția excesivă a amidonului și a zahărului în intestinele noastre.

Un studiu din 2011 a raportat că consumul de grapefruit proaspăt înainte de masă, atât sub formă de fructe, cât și de suc neîndulcit, are beneficii pentru sănătate mai ales la persoanele adulte diagnosticate cu obezitate.

3. Grepfruit ajută la vindecarea pielii

Sucul de grapefruit neîndulcit susține pielea sănătoasă, datorită nivelului său ridicat de vitamina C și flavonoide care acționează ca antioxidanți. Vitamina C este foarte importantă în producția de colagen, care ajută la menținerea tinereții și elasticității pielii.

Antioxidanții ajută, de asemenea, la combaterea îmbătrânirii timpurii cauzate de radicalii liberi. Acidul ușor din sucul de grepfrut ajută la estomparea petelor întunecate de pe piele cauzate de producția excesivă de pigment. De asemenea, potasiul din sucul de grapefruit protejează pielea de luminile UV periculoase, ceea ce înseamnă reducerea simptomelor de îmbătrânire timpurie, cum ar fi ridurile și petele întunecate.

4. Grepfruit ajută în caz de febră

Pulpa sau chiar sucul de grapefruit ajută pacienții cu febră, scăzând senzația de arsură care are loc imediat ce corpul atinge o temperatură înaltă. Este cunoscut în același timp ca o bună modalitate de a îmbunătăți sistemul imunitar pentru a combate răceala și diverse boli comune.

5. Grepfruit previne accidentul vascular cerebral

Un studiu din 2012 publicat în Journal of American Heart Association a raportat citricele, în special portocale și grepfruit, pot reduce riscul de accident vascular cerebral ischemic.

Mai mult, femeile care adaugă grapefruit în dieta lor au un risc cu 19% mai mic de a face un accident vascular cerebral ischemic decât cele care consumă doar puține citrice.

6. Grepfruit susţine sănătatea inimii

Un studiu din 2015 publicat în American Journal of Clinical Nutrition a constatat că persoanele care mănâncă multe fructe și legume au un risc cu 15% mai mic de a face boli de inimă. Cei care au cel mai mare nivel de vitamina C în plasma lor, au un risc mult mai mic de boli de inimă.

7. Indigestie sau constipație

Grapefruitul este eficient pentru determinarea problemei dispepsiei. Este foarte ușor în comparație cu diferite alimente și, din acest motiv, acționează imediat asupra stomacului supărat prin reducerea căldurii, precum și a iritației provocate.

Un pahar cu suc de grapefruit băut dimineața ar putea fi un leac bun pentru a trata constipația. Acest lucru s-ar putea datora impactului stimulator al fibrelor asupra secreției și stimulării sucurilor gastrice, care ușurează constricția tubului digestiv.

Cu toate acestea, pentru toate proprietățile sale benefice, fructele sunt foarte alergenice și, în unele cazuri, pot fi dăunătoare. Prin urmare, acestea pot fi oferite unui copil nu mai devreme de 2 ani, iar dacă bebelușul este, în principiu, predispus la alergii alimentare, numai după 3 ani.

Atenție, persoanele care urmează un tratament medicamentos ar trebui să se adreseze unui medic înainte de a adăuga grapefruit sau suc de grapefruit în dieta lor. Grapefruitul blochează utilizarea unor medicamente de către organism.