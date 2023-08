Fructul roz şi aromat care te ţine departe de kilogramele în plus. Se mănâncă o porţie de 50 de grame pe zi

Pulpa roz a fructului care te ţine departe de kilogramele în plus este deosebit de bogată în vitamina C, antioxindați, potasiu și fibre.

Fructul care te ţine departe de kilogramele în plus are formă de pară, iar interiorul este asemănător pepenelui roşu.

Fructul de guava este fructul roz şi aromat care te ţine departe de kilogramele în plus şi de celulită.

Pulpa fructului de guava are un gust asemănător cu cel oferit de căpșune, banane, pere, pepeni sau un amestec al celor patru.

Fructele de guava sunt extrem de bogate în antioxidanţi, vitamina C, potasiu şi fibre.

Fructul care te ţine departe de kilogramele în plus are o concentraţie în vitamina C de cel puţin trei ori mai mare decât doza minimă recomandată.

Totodată, fructele de guava sunt un aliat de nădejde în lupta cu kilogramele în plus. Cu doar 37 de calorii înglobate într-un singur fruct şi 12% din necesarul zilnic recomandat de fibre, guava este o gustare sățioasa si cu prietenoasa cu silueta ta, scrie doc.ro

Bogat în antioxidaţi, fructul de guava, poate încetini procesul de îmbătrânire, ajutând la prevenirea ridurilor. Mai mult, extractul de frunze de guava poate chiar ajuta la tratarea acneei atunci când este aplicat direct pe piele.

Mai mult decât atât, compușii din extractul de guava au potențial în inhibarea creșterii celulelor canceroase. Totodată, datorită capacității sale antioxidante, fructul poate reduce efectele radicalilor liberi, care se asociază cu apariția cancerului.

Potrivit unui studiu, extractul de frunze de guava poate reduce intensitatea durerii crampelor menstruale. Studiul efectuat pe 197 de femei care au prezentat simptome dureroase a constatat că administrarea zilnică a 6 mg de extract de frunze de guave a dus la o intensitate redusă a durerii. Potrivit cercetătorilor, extractul de frunze ajută la ameliorarea crampelor uterine.