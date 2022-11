Fructul indicat în caz de depresie. Se recomandă să se consume după fiecare masă

Numeroase fructe specifice sezonului rece sunt considerate un adevărat izvor de sănătate pentru organism.

Sursa foto: pixabay.com

Gutuia are un conţinut nutritiv mic, dar are totuşi multe vitamine şi minerale: vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calciu, fosfor, fier, cupru, sulf, potasiu şi sodiu. Gutuile mai conţin şi apă, zaharuri, tanin, pectine, protide şi acizi organici.

Gutuile au zeci de proprietăţi, printre care se numără şi acţiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică şi expectorantă.

Celor care au afecţiuni ale sistemului cardiovascular le este indicat să consume gutui crude, ca efect diuretic, scrie Agerpres.

Tratamentul cu gutui e recomandat în cazul enterocolitelor, enteritelor (inflamaţie a mucoasei intestinale), dar şi a diareei.

Gutuia îmbunătăţeşte digestia şi ameliorează diareea, hemoragiile uterine şi hemoroizii

Gutuile sunt un tratament natural potrivit şi pentru afecţiunile specifice sezonului rece. Remediile cu gutui sunt indicate în cazul tusei, răguşelii şi bronşitei.

În plus, gutuia este un bun calmant în cazul insomniilor, a stărilor de agitaţie şi a nevrozelor. Dacă aveţi probleme cu somnul consumaţi ceai din frunze de gutui. Acest ceai are efect sedativ.

Gutuile sunt indicate şi în caz de depresie

Substanţele eterice care se găsesc în gutui au proprietăţi antidepresive. În aceste cazuri se recomandă ca după fiecare masă să se consume câte o jumătate de gutuie opărită în miere fierbinte.

Gutuile sunt indicate şi în curele de slăbire, fiindcă au puţine calorii.