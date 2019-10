Investigații medicale recomandate pe categorii de vârstă (P)

Omul cât trăiește se tratează. Și fiecare vârstă vine cu alte investigații medicale. Cu siguranță că nimeni n-ar trebui să sară peste analizele de rutină din fiecare an. Dar sunt și vizite la medic care depind de anumite perioadă din viață. Unele sunt incluse în asigurarea medicală, altele presupun niște costuri. Dar majoritatea clinicilor medicale permit împărțirea costurilor în rate prin carduri de cumpărături . Pentru că nicio bănuială în privința sănătății n-ar trebui să treacă necercetată.

În copilărie

Din primii ani de viață, orice copil aflat în evidența unui medic de familie este urmărit periodic. În principiu, investigațiile sunt strict vizuale. Medicul se asigură că cel mic vede, aude, mănâncă și se dezvoltă cum trebuie. Orice alt fel de analize ar trebui amânat pentru vârste mai înaintate. Doar în cazul unor simptome precum cearcăne, infecții respiratorii, somnolență, apatie, medicul pediatru poate recomanda analize de sânge, sumar de urină, radiografii sau examen coproparazitologic.

După 18 ani

Din pragul maturității, se întrevede un șir lung de analize periodice, care ar trebui să se repete în fiecare an, până la ceea ce numim „a doua vârstă” (40 de ani). Setul clasic cuprinde hemoleucogramă, glicemie, VSH, colesterol și trigliceride, probe hepatice, uree, creatinină, sideremie, calciu, magneziu și sumar de urină. La care n-ar strica să fie adăugate ecografia abdominală și testele pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală. În plus, pentru doamne, sunt recomandate controlul ginecologic, analiza secrețiilor vaginale, testarea Babeș-Papanicolau și ecografia mamară. Apoi, orice om este dator cu măcar o vizită pe an la stomatolog și ORL.

După 40 de ani

Situația nu se schimbă radical. În continuare, medicii ne recomandă să bifăm toate analizele de mai sus. La care se mai adaugă unele. Modificările hormonale și înaintarea în vârstă impun verificarea nivelului de magneziu, analizele TSH și FT4, proteina C reactivă, iar pentru domni, controlul prostatei. Deja intervine măsurarea regulată a tensiunii arteriale și electrocardiograma. Iar pentru doamne, medicul specialist poate recomanda osteodensitometria.

După 50 de ani

De parcă n-ar fi destule, următorul prag de vârstă mai aduce niște teste și investigații foarte importante, pe lângă cele deja menționate: colonoscopia (o dată la 10 ani sau o dată la 5 ani – pentru cei cu antecedente în familie), mamografia anuală și măsurarea densității osoase la doamne și, bineînțeles, verificarea sănătății ochilor. Pe de altă parte, având în vedere că trăim în epoca ecranelor, poate că testele oftalmologice ar trebui luate în calcul la orice vârstă.

De la 60 în sus, analizele deja țin de starea fiecăruia de sănătate. Important este controlul periodic, unde medicii pot depista nevoile fiecărui pacient. Și, ca regulă generală, e bine ca orice analiză să fie interpretată. După ce primim rezultatele, doar un medic ne poate spune dacă sunt necesare alte intervenții.