Leguma preferată de români care reduce riscul de infarct

Este vorba despre morcovi, despre care se știe că sunt o sursă excelenta de vitamina A, oferind 210% din nevoile unui adult pe zi. Aceștia oferă și 6% din necesarul de vitamina C, 2% din necesarul de calciu si 2% din necesarul de fier, pe porție.

Antioxidantul beta-caroten dă morcovului culoarea portocalie. Acesta este absorbit în intestin și transformat în vitamina A în timpul digestiei. Morcovii mai conțin fibre, vitamina K, potasiu, acid folic, mangan, fosfor, magneziu, vitamina E si zinc.

Leguma care reduce riscul de infarct

Specialiștii subliniză de ani de zile că aportul crescut de fructe si legume bogate in antioxidanti reduce riscul aparitiei cancerului si a bolilor cardiovasculare. Iar în cazul morvocilor, a fost demonstrat faptul ca mai multe tipuri de carotenoizi alimentari au efecte anti-cancer datorita puterii lor antioxidante in reducerea radicalilor liberi din organism.

Într-un studiu din 2011 s-a constatat ca sucul din extract de morcov distruge celulele leucemice si inhiba progresia acestora. In randul barbatilor tineri, dietele bogate in beta-caroten ar putea juca un rol de protectie impotriva cancerului de prostata, potrivit unui studiu realizat de Harvard School of Public Health's Department of Nutrition, citat de Medlife.

Conform unui renumit oftalmolog american, deficitul de vitamina A cauzeaza deteriorarea segmentelor exterioare ale fotoreceptorilor ochiului, afectand vederea normala. Corectarea deficitului de vitamina A cu alimente bogate in beta-caroten poate restabili vederea normala.

Studiile au aratat ca este putin probabil ca persoanele afectate sa experimenteze orice schimbari pozitive in ceea ce priveste vederea. Acest lucru se intampla in cazul celor care au un deficit existent de vitamina A, care este comun in tarile in curs de dezvoltare.

Alte beneficii posibile: antioxidantii si fitochimicalele din morcovi poate ajuta la reglarea nivelului zaharului din sange, poate incetini efectele imbatranirii si are capacitatea de a imbunatati functia imunitara.

Organismul nostru are nevoie de enzime active pentru a produce vitamina A, motiv pentru care morcovul sau alte alimente bogate în beta-caroten pot fi ideale în acest sens. Beta-carotenul se transformă în vitamina A cu ajutorul enzimelor, care la rândul lor regleză circulația colesterolului și se regăsește în intestine și ficat.

Acesta are capacitatea de a alege beta-carotenul pentru formarea vitaminei A, iar această conversie ar reduce colesterolul rău din sânge. Astfel se previne ateroscleroza, care poate duce la apariția bolilor cardiovasculare și infarctului, două dintre cele mai mari cauze de deces la nivel global.

Pe de altă parte, excesul de vitamina A poate fi toxic pentru om, dar este putin probabul ca acesta sa fie atins doar prin consumul normal (excesul de vitamine are loc, in general, prin supraalimentare).