Medic de la Spitalul de Arsuri din Capitală: "Spitalul la care lucrez nu mi-a plătit contribuţiile la sănătate şi pensii din luna iulie"

foto: Pexels

Un medic de la Spitalul de Arsuri din Capitală, Camelia Roiu, a anunțat că spitalul la care lucrează nu i-a plătit contribuțiile la sănătate și pensii din luna iulie.

"Ce faci când descoperi, întîmplător, ca spitalul la care lucrezi nu ti-a plătit contribuţiile la sănătate şi pensii, din luna iulie. Din declaraţiile actualei directiuni am înţeles că aceşti bani au fost folosiţi pentru plata furnizorilor. Variaţiuni pe aceeaşi temă. Mă tot intreb cum a fost posibil asa ceva la o instituţie a statului, în condiţiile în care privatii sint sancţionaţi imediat pentru acelasi lucru. Si ma mai intreb cum e posibil ca , acum o lună, spitalul sa figureze cu datorii pe site ul ANAF, iar acum nu mai apare deloc. Poate pentru ca statul hoţ şi impotent s-a hotărît să şteargă iarăşi urmele marilor datornici. Mă mai intreb cum o sa fie in eventualitatea in care o sa ajung pe o targa, intr-un spital. O sa ma lase acolo, pentru ca nu sint asigurata, deşi mie mi s-au oprit banii din salariu. Si, în final, mă întreb cum e posibil sa te duci sa întrebi angajaţii Curţii de conturi, aflaţi în control in spital, unde poti verifica daca spitalul a plătit contribuţiile şi sa ti se raspunda ca,, nu intra in atribuţiile lor". Mă gîndesc că e noua politica a sistemului de sanatate si a statului falimentar", a scris Camelia Roiu pe Facebook.