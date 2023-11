Fructul considerat un antistres natural! Medic: ”Este bun pentru siluetă, energie și starea de bine!”

Stresul a devenit parte din viața noastră... din păcate! Și nu există un mod în care să scăpăm de el peste noapte. Există însă un fruct care ameliorează stresul și ne dă o stare de bine. Mai mult, ne scapă și de kilogramele nedorite.

Sursa foto: Catherine Delahaye / Getty Images

Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, este vorba despre banană.

”E mai puțin important daca Alexandru cel Mare sau Marco Polo a adus bananele in Europa. Important este ca banana e mai mult decât un fruct, e alimentul de bază pentru milioane de persoane care trăiesc la tropice. Fiind disponibile tot timpul anului, bananele sunt al doilea fruct, după citrice, ca și volum de consum mondial.

De ce trebuie să ne reîmprietenim cu banana, după ce ani de zile am acuzat-o că îngrașă? În primul rând pentru că banana are 100 calorii, adică puțin mai mult decât o felie de pâine. Apoi pentru ca e alcalină și nu stimulează apetitul, cum face majoritatea fructelor.

O banana de 120g are 25g glucide, cu cât e mai necoaptă, cu atât conține mai mult amidon, nu zahăr. Și mai important este aportul de magneziu și potasiu, minerale esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos, cardiovascular, muscular, digestiv și urinar. Banana are efect antistres, scade tensiunea arterială, colesterolul din sânge și riscul de crampe musculare. Și pentru că are mult fier, o putem numi aliment antianemic”, scrie medicul pe o rețea socială.

”Banana este fructul care conține triptofan natural, un precursor de serotonină cu efect de liniștire, dă stare de bine la nivel cerebral. Asocierea cu vit. B6 favorizează sinteza de serotonină și conversia glucidelor in glucoză, cu stabilizarea nivelului glicemiei în sânge. Deci banana calmează și mintea și apetitul! Banana este un fruct ușor de digerat și nu dă alergii, e opțiunea ideală in diversificarea alimentației la sugari, gustarea perfectă pentru copii și sursă de energie pentru sportivi.

Cum trebuie să fie o banană? Coaptă nici prea mult nici prea puțin, cu extremitățile verzi și mijlocul galben. Însă banana necoaptă are avantajul că reglează digestia și tratează diareea. Amidonul și pectinele pe care le conține au efect prebiotic, repară și regenerează intestinul. Este o vorba de un tip special de amidon care nu se poate absorbi, dar ajunge în colon și este folosit ca substrat hrănitor pentru coloniile de bacterii benefice care asigură echilibrul digestiv.

Banana este un fruct climateric, care se coace și după ce a fost cules. Gradul de coacere nu afectează conținutul caloric, însă modifică indicele glicemic: de la 35, cât are banana verde, crește la 50 pentru banana bine coaptă. Cantitatea de pectine și de amidon rezistent este mai mare în banana verde, gustul este fad și se digeră mai greu. În schimb, banana coaptă conține mai mult zahăr, este mai dulce și mai ușor de digerat.

Greu de spus care este banana ideală, dar rețineți: banana e bună și pentru foame și pentru energie și pentru siluetă și pentru starea de bine!”, a mai spus Mihaela Bilic.