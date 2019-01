Ministrul Sănătății: Nu se pune problema ca rezidenţii să îşi plătească studiile dacă vor să plece din ţară

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a spus că în momentul de față nu se pune problema ca medicii rezidenți să fie puși să-și plătească studiile dacă vor să plece din țară după rezidențiat.

"Nu am spus niciodată chestiunea asta cu plătitul studiilor. Am spus că trebuie să găsim soluţii să ţinem medicii în ţară, pentru că statul român investeşte mult într-un medic şi pregătire profesională şi financiar. Avem nevoie să ne respectăm rezidenţii. În acest moment nu se pune problema", a declarat Sorina Pintea la Realitatea Tv.

Ministrul Sănătății a adăugat că rezidenţii trebuie respectaţi: "Eu am spus întotdeauna că noi trebuie să avem grijă de rezidenţii noştri, dar pornind de la pregătirea profesională. Trebuie să îi pregătim aşa cum trebuie. Am făcut la un moment dat o declaraţie că nu sunt bine pregătiţi şi am fost înţeleasă greşit. Eu, de fapt, vreau să spun că trebuie să ne respectăm rezidenţii, dar respectul vine din felul în care îi pregătim, să le asigurăm posibilitatea să înveţe".