O jurnalistă din România s-a apucat să verifice miturile cancerului la sân. Ce a descoperit

Jurnalista Paula Rusu a vrut să verifice miturile legate de cancerul la sân. În România, o femeie e diagnosticată cu cancer la sân în fiecare oră.

"MITUL PALPĂRII

Stadiile cancerului la sân

“Există cancere dure, dar există și cancere moi. Săptâmâna asta am avut o doamnă care are patru leziuni moi în sân, sunt cu prognostic canceros toate. Este stadiul 3 din 5, nu se simte nimic la palpare. Din pacate când e diagnosticat cu mâna, cancerul trece de stadiul 3 imagistic. Un cancer de 4-5 mm care poate fi diagnisticat imagistic, nicidecum nu se simpte la palpare. După 15-20 de mm trece în stadiul următor, și la dimensiunea asta e greu de simțit la palpare, aproape imposibil la sânii mari.

Între prima fază, in situ, 4-5 mm și stadiul 1 este o diferență de la cer la pământ; nu necesită mult timp de tratament, nu necesită chimioterapie.

E profund greșit să te autodiagnostichezi prin palpare. 60% dintre cancerele din România se identifică în stadii avansate. O ecografie făcută din timp poate salva viața unei femei.”

Din păcate în România o bună parte dintre femeile diagnosticate cu cancer de sân, merg la doctor abia când se vede o deformare a sânului sau o umflătură ori o schimbare a culorii pielii, semn că femeia nu și-a controlat sânii cu mâna niciodată, nici vorbă de mers la medic."

