Cum a dat jos Oana Roman 20 de kilograme: ”Practic am slăbit foarte mult în centimetri la talie și la șolduri”

Ea a ținut un regim care a ajutat-o să scadă în centimetri. Totodată, vedeta a apelat și la proceduri de remodelare corporală care au făcut-o să se simtă și mai bine în pielea ei.

“Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri.

Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident.

Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

Ce operații estetice vrea să facă

“Gușă nu mai am, mi-a rămas un pic de piele. Din cauza faptului că am slăbit, mi s-a lăsat un pic pielea. Asta e! O să reparăm și asta în curând. De mult timp vreau să-mi fac o operație care nu este neapărat estetică, ci mai degrabă medicală, la mine. În urma operației pe care am avut-o după ce am născut, am niște cicatrici pe abdomen, foarte urâte… acum am și slăbit și mi s-a lăsat pielea.

Și trebuie să-mi fac o abdominoplastie, dar la mine e mai degrabă din rațiuni medicale, decât neapărat estetice, dar evident că și estetică este… o să scap de cicatricea aia foarte urâtă pe care o am. E singura la care m-am gândit.

Eu am avut destule operații și nu vreau să-mi fac operații doar de dragul de a-mi face. Abdominoplastia sunt obligată să o fac. Și în rest, există tot felul de proceduri care ajută, fără să te tai neapărat”, a mai spus Oana Roman.