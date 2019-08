PRIMER: Fiscalitatea aberanta, cresterea costurilor de productie si criza fortei de munca sunt bariere in calea aprovizionarii populatiei cu medicamente din productia interna

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 18 situri de fabricatie din tara – trage inca o data un semnal de alarma cu privire la conditiile economice ostile in care isi desfasoara activitatea fabricile de medicamente din tara. “Costurile de fabricatie au crescut cu 40%, taxa clawback (o taxa aplicata disproportional producatorilor de medicamente ieftine) se asteapta sa atinga un record de peste 30% si in plus, deficitul de personal calificat este fara precedent” a explicat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Astfel incat nu este de mirare ca indicatorii economici dati de institutii publice si private arata o prabusire a cotei de piata a productiei de medicamente din tara, de la 40% in 2006 la 20% in 2016, un deficit de balanta comerciala in industrie de aproape 3 miliarde Euro, adica aproape 20% din deficitul total al Romaniei si exporturi de mai putin de 300 milioane Euro, in conditiile in care tari ca Polonia, Cehia, Ungaria si Slovenia exporta fiecare medicamente de peste 2 miliarde Euro anual.

Reprezentantii PRIMER au prezentat in numeroase randuri problemele economice cu care se confrunta, probleme care se reflecta in cele din urma in accesul deficitar al pacientilor la medicamentele de productie interna. Chiar daca autoritatile par a intelege deficientele semnalate, pentru ca sunt sesizate ele insele cu privire la disparitia medicamentelor din farmacii, intarzie totusi sa ia masuri care sa creeze un cadru sustenabil in care fabricantii de medicamente din tara sa isi desfasoare activitatea.

“Datele de piata prezentate de compania de cercetare Cegedim arata ca in 2019 nu mai exista nici un fabricant roman in top 10 valoric al producatorilor de medicamente, desi siturile de fabricatie din tara pun pe rafturile farmaciilor 65% din volumul de medicamente” mai semnaleaza Damian. “Este inca o dovada a situatiei pe care PRIMER o semnaleaza de ani buni, si anume o lipsa de interes a autoritatilor de a fructifica un domeniu economic strategic prin reglementari de bun simt. Solicitam de mai bine de 3 ani scutirea de plata “taxei clawback” a medicamentelor care costa mai putin de 25 lei ca mijloc pentru a frana disparitia din farmacii a medicamentelor ieftine si a sprijini relansarea domeniului industriei farmaceutice” a subliniat oficialul PRIMER.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 18 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA